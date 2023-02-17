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Видеофакт: Украинские снайперы бьют оккупантов в Бахмуте, как в тире

  • 17.02.2023, 9:54
  • 1,700
Видеофакт: Украинские снайперы бьют оккупантов в Бахмуте, как в тире

Оборона города-крепости внесла свои коррективы в работу бойцов ВСУ.

Пара снайперов-пограничников с близкого расстояния, как в тире, умело использует почти весь боекомплект, уничтожая оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Оборона города-крепости внесла свои коррективы в работу снайперов. Они работают постоянно, уничтожая пехоту вагнеровцев. А те даже не успевают понять, что произошло. На своих и убитых им просто плевать. Давят «мясом», - говорится в сообщении.

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