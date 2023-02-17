Бывший друг Путина озвучил сценарий капитуляции РФ 17.02.2023, 10:23

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Сергей Пугачев

Москве придется платить репарации и отказаться от ядерного оружия.

Война в Украине может завершиться только капитуляцией страны-агрессора России. Кроме того, РФ должна будет выплатить репарации и отказаться от ядерного оружия. Такое мнение высказал экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

«Как заканчиваются войны? Я вижу совершенно отчетливо... Это мое персональное мнение. Конец войны может быть очень простым. То есть это может быть капитуляция: конечно, России, – которую никакой, конечно, Путин не будет подписывать; пакт о капитуляции. Это будет какое-то коллективное правительство, которое берет на себя все обязанности и обязательства и права подписывать такого типа... Не знаю... Какое-то временное правительство. Назовем его так. То есть, собственно, по немецкому сценарию образца 1945 года», - сказал Пугачев в интервью изданию «Гордон».

Бывший друг Путина добавил, что для этого необходимы «определенные условия». Так, он прогнозирует, что Россия будет выплачивать Украине репарации и откажется от ядерного вооружения.

«То есть это же не просто подписывают: «Все, извините, мы больше не будем», – а подписывают и говорят: «Смотрите. Мы будем выплачивать репарации». И основной момент: «Мы отказываемся вообще от ядерного оружия», - отметил он.

По словам Пугачева, необходимо создать международную группу, которая будет изымать ядерное оружие у РФ, и его больше «не будет никогда на этой части суши».

«Ну и много чего еще. Но кроме всего прочего, еще, возможно, и вероятнее всего, это будет происходить где-то в Москве: допустим, в Кремле. Допустим, Владимир Зеленский где-то будет подписывать это в Кремле. На сегодня антипутинская, антироссийская коалиция – она по количеству стран превышает антигитлеровскую. То есть они где-то имеют... Это просто факт. То есть они должны где-то собраться. Они где соберутся? Конечно, в Кремле. Или если Кремль на тот момент будет, так сказать, подлежать реконструкции, то, возможно, где-то в окрестностях», - сказал экс-банкир из РФ.

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