Латвия будет передавать конфискованные у пьяных водителей авто на нужды украинской армии 17.02.2023, 10:29

Латвийский Сейм принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

Латвийский Сейм 16 февраля принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины — они предусматривают возможность бесплатно передавать Украине конфискованные государством автомобили. Об этом пишет Delfi со ссылкой на сообщение агентства LETA.

— В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины, — заявил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Латвии Раймонд Бергманис, отвечающий за продвижение законопроекта в Сейме.

Решение о поставке в Украину изъятых государством машин в каждом случае будет приниматься Кабинетом министров Латвии. Сам процесс передачи транспорта планируется организовать через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи, говорится в аннотации к закону.

Ранее в правительстве Латвии достигли договоренности о том, что автомобили, конфискованные у пьяных водителей, могут быть переданы для нужд украинской армии, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

Он отметил, что предложение было инициировано Министерством финансов.

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