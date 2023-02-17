Сегодня в Варшаве похоронят белорусского добровольца Эдуарда Лобова 17.02.2023, 10:30

Похороны пройдут на Военных Повонзках.

Сегодня в Варшаве состоятся похороны белорусского добровольца Эдуарда Лобова.

Похороны состоятся в пятницу, 17 февраля, в 15:00 на кладбище Военные Повонзки (Cmentarz Wojskowy na Powązkach).

Кладбище находится на улице Повонзковской 43/45 (Powązkowska 43/45). Вход — от улицы Повонзковской.

Напомним, 11 февраля в варшавском костеле Святого Александра прошла церемония прощания с Эдуардом Лобовым.

Справка

Белорусский доброволец Эдуард Лобов погиб 26 января, защищая Угледар. Он служил в 72-й отдельной механизированной бригаде, участвовал в освобождении Киевской области и Чернобыля от российских оккупантов.

Эдуард Лобов — бывший политзаключенный. Он был задержан 18 декабря 2010 года вместе с лидером «Молодого фронта» Дмитрием Дашкевичем, а затем незаконно осужден на четыре года колонии строгого режима. Эдуард полностью отбыл свой срок в колонии «Волчьи норы».

Эдуард Лобов воевал в Украине с 2015-го года.

В 2014 году сайт Charter97.org объявил его лауреатом Национальной премии в области защиты прав человека имени Виктора Ивашкевича.

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