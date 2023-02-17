В России произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки 17.02.2023, 10:42

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Как минимум один человек погиб.

На Чапаевском механическом заводе в Самарской области РФ, производящем детонаторы и взрывчатку, произошел взрыв. Об этом 17 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, в результате взрыва один человек погиб, трое пострадали.

«В одном из цехов Чапаевского механического завода произошла детонация взрывчатого вещества, пожара не произошло», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Как указано на сайте Чапаевского механического завода, предприятие специализируется на выпуске промышленных средств взрывания. В их числе — капсюли-детонаторы, пиротехнические реле, детонирующие шнуры, кумулятивные заряды, герметичные взрывные патроны, патронированные эмульсионные взрывчатые вещества.

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