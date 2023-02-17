Ось хитрости Сергей Романов

17.02.2023, 10:49

1,168

Сотрудничество с Россией доведет Иран до цугундера.

Отличный эффект бумеранга. По заветам любителя гибридных войн и аматора войн полномасштабных генерала Герасимова. Такими вещами занимается и плохо замаскированный союзник России Иран, который поставляет той «Шахеды», плохо замаскированные под «Герани».

Аятоллы тоже ведь ощутили себя хитрыми, готовыми к многоходовкам. Вооружили собственную прокси-армию, подобно уголовникам на Донбассе. Да что там, даже имя «гражданского» президента Ирана Раиси весьма резонирует с самоназванием собратьев из Москвы, с которыми Тегеран бросил вызов коллективному Западу.

В сухом остатке – два сапога пара. Россия так «демилитаризировала» Украину, что ее западные союзники раз за разом расширяют номенклатуру передаваемого ей оружия, так устраняют «угрозу» от НАТО, что туда уже вот-вот вступят соседние Финляндия и Швеция.

А еще украинские военные шутят по поводу ленд-лиза: наибольшие объемы «поставок» ВСУ получают от российских оккупантов в виде подбитой техники.

В ту же степь пошли «иранские партнеры». Хуситы показали пример головотяпства в ближневосточных реалиях – буквально разбрасываясь оружием от вышестоящего «начальства» из Тегерана.

Те и сами просчитались еще как: свою «спецоперацию по демилитаризации» в Иране начал и Израиль. Режим аятолл еще и россиян подставил. Новый-старый израильский премьер Нетаньяху не исключил, что будет помогать Киеву оружием. Это тот самый Нетаньяху, которого в Москве разве что «наш друг Биби» прямо не называли.

И теперь этих самых россиян будут денацифицировать в Украине из иранского оружия. Не слишком ли мы заигрались в пестование различных ироний судьбы? И впору бы обратиться к Ирану. Нам и им, конечно, не привыкать жить под санкциями. В том смысле, что каждый новый удар — болезненный, несмотря на все заверения пропаганды по обе стороны Каспийского моря. Теперь под новый взмах санкционного молота попали и аятоллы. Или они думали, что только перекрашиванием «шахидов» все обойдется.

Так уже и иранские инструкторы погибают в Украине. Не понимают ли в Исламской Республике, что не на того рысака поставили?

Да, количество оружия от хуситов, которые Штаты могут передать Украине (и, скорее всего, передадут – юридические и практические механизмы есть) весьма символично. Тем более ироничными становится настолько показательные трансферы — просядет не только карман. Поубивает буквально всех.

Иранцы хотели построить Ось хитрости в контурах Оси Зла. Но строить что-то на ненависти ко всему цивилизованному миру – идея чрезвычайно зловредная и разрушительная, прежде всего, для самих себя.

Украина с помощью коллективного Запада перемалывает российскую армию на своей земле. Так что перед глазами иранских аятолл есть пример того, как делать не надо. Но даже с этим дидактическим материалом те ухитряются пропускать удары, из которых «раскулачивание» хуситов – явно не самый болезненный.

На кону само существование режима, который и без того пошатывается на фоне «хиджабных» протестов.

И помощь россиянам в Украине – явно не та сфера, на которую нужно обращать внимание представителям Тегерана. В Москве все равно и проиграют, и не оценят.

Сергей Романов, planeta.press

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».