В США выловили редчайшую золотую рыбу 17.02.2023, 10:52

Ученые объяснили, в чем ее уникальность.

Мужчина в американском штате Вирджиния вытащил из воды редчайшую золотую рыбу. Об этом пишет Washington Post.

28-летний Джейкоб Мур рыбачил на реке Аппер-Чиппокс-Крик, где ему удалось поймать более 20 большеротых окуней. Но один из них отличался цветом. 40-сантиметровая рыба имела яркую золотистую окраску. Как правило, у большеротых окуней чешуя оливкового или темно-зеленого цвета, белое брюшко и полоса из пятен на спине. Рыбак сделал снимок добычи и отпустил ее.

В департаменте природных ресурсов Вирджинии пояснили, что золотой цвет обусловлен редкой генетической мутацией, которая в силу нехватки меланина придает окуню желтую пигментацию. Это явление называется ксантизм. Такие особи встречаются редко: один на миллион.

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