Семье ликвидированного в Украине оккупанта вручили унизительный «подарок»18
- 17.02.2023, 10:54
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Подачку приурочили к Новому году, который в Туве празднуют 17 февраля.
Власти Тувы решили отблагодарить семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта упаковкой пельменей, передает УНИАН.
Подарок приурочили к Новому году, который в Туве празднуют 17 февраля по лунному календарю «Шагаа».
Местные чиновники раздали пельмени семьям погибших мобилизованных в рамках акции «Лепи добро».
Сообщается, что такой подарок получила и многодетная мать Валентина Ондар, младший сын которой «героически погиб» на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске. На войне в Украине находится и второй сын Валентины.