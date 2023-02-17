Семье ликвидированного в Украине оккупанта вручили унизительный «подарок» 18 17.02.2023, 10:54

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Подачку приурочили к Новому году, который в Туве празднуют 17 февраля.

Власти Тувы решили отблагодарить семью ликвидированного на войне в Украине оккупанта упаковкой пельменей, передает УНИАН.

Подарок приурочили к Новому году, который в Туве празднуют 17 февраля по лунному календарю «Шагаа».

Местные чиновники раздали пельмени семьям погибших мобилизованных в рамках акции «Лепи добро».

Сообщается, что такой подарок получила и многодетная мать Валентина Ондар, младший сын которой «героически погиб» на войне в Украине, убивая украинцев в Лисичанске. На войне в Украине находится и второй сын Валентины.

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