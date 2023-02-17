В российском Магадане сгорел склад с грузовиками 2 17.02.2023, 11:08

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Огонь охватил 600 квадратных метров.

В городе-порте Магадан на северо-востоке России разгорелся масштабный пожар на складе с грузовой техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА «Новости».

По данным российских СМИ, огонь охватил 600 квадратных метров. По предварительной информации, на складе были грузовики, которые полностью сгорели.

«Как сообщили в МЧС, огнем охвачено около 600 квадратных метров территории. Владелец склада рассказал, что там находились сгоревшие грузовики», - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Самарской области РФ произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки.

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