В российском Магадане сгорел склад с грузовиками

В российском Магадане сгорел склад с грузовиками2
- 17.02.2023, 11:08
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Огонь охватил 600 квадратных метров.
В городе-порте Магадан на северо-востоке России разгорелся масштабный пожар на складе с грузовой техникой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА «Новости».
По данным российских СМИ, огонь охватил 600 квадратных метров. По предварительной информации, на складе были грузовики, которые полностью сгорели.
«Как сообщили в МЧС, огнем охвачено около 600 квадратных метров территории. Владелец склада рассказал, что там находились сгоревшие грузовики», - говорится в сообщении.
Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня в Самарской области РФ произошел взрыв на заводе по производству взрывчатки.