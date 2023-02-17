«На решение квестов самому можно потратить неделю» 1 17.02.2023, 11:17

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Белорусские автолюбители – о том, почему они обслуживают авто сами или ездят на СТО.

Раньше многие автомобилисты располагали собственными гаражами, машины были достаточно простыми, поэтому зачастую владельцы обслуживали и ремонтировали их самостоятельно. Сегодня все радикально изменилось. Гараж в собственности редкость, машины сложные, автосервисы на каждом шагу. В результате большинство автомобилистов предпочитает обращаться за ремонтом к специалистам, хотя остались и те, кто до сих пор крутит гайки в своих машинах самостоятельно. Abw.by спросил у читателей, а как действуют они.

«Всегда знаю, как смазал и зажал любую гайку»

Станислав: «Занимаюсь своей машинкой сам, от обычного ТО до таких процедур, как переход с бензинового двигателя на дизельный. Однажды пришел к выводу, что лучше, чем сам, никто не сделает, и дело не в переплатах за работы на СТО, а в подходе к твоему автомобилю. Как ни крути, никто другой не будет так трепетно относиться к ремонту, как ты сам. Да, может быть, я не ценю свое личное время, но я всегда знаю, какую запчасть установил, как смазал и зажал любую гайку.

Приведу пример: понадобилась диагностика подвески из-за стука. Решил не заниматься ею сам, а поехал к «специалистам». На СТО после диагностики помимо основного списка мне предложили снять стабилизатор поперечной устойчивости и инерционный демпфер, видите ли, они так даже на Range Rover делают, мол, лишняя запчасть. В ответ на мои доводы, что инженеры этот узел разработали и не просто так он установлен, ребята лишь усмехнулись. Конечно, после такого разговора я поехал устранять стук самостоятельно.

Стоит отметить, что такие процедуры, как шиномонтаж, развал-схождение, заправка кондиционера или замена лобового стекла, я, конечно, произвожу на СТО».

Павел: «Машину обслуживаю на автосервисе по ряду причин. Во-первых, у меня нет гаража. Он мне не нужен, а покупать или арендовать его для ремонта не вижу смысла. Во-вторых, нет инструмента. Он мне тоже не нужен, покупать его для работ, которые я не буду делать, тоже не вижу смысла.

В-третьих, нет времени на то чтобы изучать практическую часть для серьезного ремонта. К тому же в современном автомобиле уже нужно диагностическое оборудование, простой ELM не хватит. Обычное ТО (работа по замене масла и фильтров) стоит примерно как кофе с десертом на двоих, поэтому не вижу смысла пачкаться, искать, куда деть отработку, решать вопрос по месту и инструменту.

И, вероятно, самая главная причина – финансовая. За то время, которое придется потратить на самостоятельное кручение гаек, я заработаю больше, чем заплачу за работу на СТО».

Сергей: «Ввиду того что мой личный гараж оснащен лучше, чем некоторые гаражные СТО, я кручу гайки 50 на 50. То есть что-то в своих машинах ремонтирую самостоятельно, что-то предпочитаю отдать на откуп сервисам.

Главный критерий – время выполнения работ. Если что-то быстрее сделать самому, чем искать СТО и тратить время на оставить/забрать машину, то лучше сделаю это сам, потому что время дороже всего.

По настроению мне может взбрести в голову выполнить какой-то ремонт вечером или ночью, так как днем машина ездит, а СТО у нас по ночам не работают.

Плюс мы с друзьями строим пару проектов, и на сервис эти самострои везти бессмысленно. Там придется дольше объяснять, чем делать самому. Днем утопили УАЗ-469, вечером-ночью его в гараже спасли, трижды заменив масло в двигателе со снятием поддона, а также по разу в коробке, мостах и «раздатке». Плюс поменяли трос спидометра и покрасили крепление «запаски». А утром снова поехали кататься».

«На решение квестов самому можно потратить неделю»

Виталий: «У меня есть гараж, но серьезные работы в нем не выполнить из-за отсутствия ямы. Поэтому по абсолютному большинству вопросов приходится ездить на сервисы. Будь в гараже яма, почти все делали бы самостоятельно вместе с другом-механиком. А масло, фильтры и всякие тормозные колодки вообще менял бы сам.

Но при этом я бы все равно продолжил ездить на СТО ради тех работ, для которых требуется специнструмент или много рук. Ну и в конце концов, есть в машине вещи, которые я не знаю как чинить. Да и проблемы иногда возникают такие, что на решение этих квестов самому можно потратить неделю, а специалисты по определенной марке способны найти и устранить причину в течение получаса».

Максим: «Я люблю ездить на машине, но не люблю ее обслуживать. Да и, честно говоря, не особо силен в ее устройстве. Когда-то у меня был Golf III – там все было просто и понятно. В современных автомобилях с кучей электрики и электроники, которая управляет всем и вся, можно мозг сломать. Поэтому абсолютно все работы по моей машине делаются на СТО. Разве что помыть ее сам люблю и под настроение летом в тепле фильтры поменять. А вот зимой мерзнуть на улице, снимать бардачки, пачкаться в солярку – увольте.

Потенциально я бы мог выполнять какие-то простые работы сам, но для этого нужен гараж с ямой или подъемник. У меня их нет – надо кого-то просить, куда-то ехать. Потом потратить кучу времени, вымазаться и заколебаться. Поэтому, как ни крути, проще заплатить специалистам, которые выполнят работы однозначно быстрее, чем ты сам. А ты в сэкономленное время заработаешь денег на оплату услуг этих специалистов или займешься какими-то более приятными делами, чем ковыряние в машине».

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