Андрей Пионтковский: К 1 мая у Украины будет «оружие победы» 17.02.2023, 11:27

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Андрей Пионтковский

А Россия потерпит катастрофическое поражение.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью УНИАН дал прогноз по войне в Украине.

— Ваши прогнозы очень часто сбываются. Какими вы видите весну и лето 2023-го?

— Примерно к 1 мая у Украины будет так называемое «оружие победы» – танки, бронетранспортеры, артиллерия, стреляющая на 160, а, может быть, и на 320 километров. Тема о ракетах ATACMS немножко зашла в тень, потому что частично она решена ракетами GLSDB, которые расширяют наши возможности до 160 километров. А если говорить об угрозах ударов по Москве, то этот вопрос будет решаться ракетами Storm Shadow. И авиация.

А как будет продвигаться процесс коллапса российского режима, мне тоже ясен. Взятие Мелитополя станет триггером глубочайшего кризиса в Москве.

Я придаю очень важное значение тому мини-перевороту, который произошел в бункере с 10 на 11 января. Это было первое аппаратное поражение Путина за 23 года у власти. И генералы, которые почувствовали вкус победы над Путиным в очень серьезном для себя вопросе, уже изменили соотношение сил в бункере. Я уверен, что генералитет, как военные профессионалы с самого начала выступали против этой авантюры. Неслучайным было за две недели до войны обращение генерала Ивашова и статьи с полковника Ходаренка «Прогнозы кровожадных политологов», где он разоблачил все эти планы, статья оказалась пророческая.

Крупное, катастрофическое поражение – взятие Мелитополя и окружение крымской группировки – станет триггером политической концовки в бункере. Так я вижу события мая.

— Может, этот вкус победы заставит их присмотреться к шее Путина или к темечку?

— В любом фашистском режиме конфликт между генералитетом и фюрером неизбежен. Кто-то должен другого назвать виновным и тем самым приговорить к смерти. Они же понимают, что он хотел с ними сделать всеми этими нападками. Он их вел к такому же сценарию, как Сталин, расстрелявший 50 генералов в июле 41-го. Они это не забыли и этот процесс в удобный момент развернут в обратную сторону.

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