«Спустя полгода купили дорогую технику и отложили по семь тысяч долларов» 1 17.02.2023, 11:43

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Как белорусы съездили на заработки в Норвегию.

Летом 2022 года Максим и Вячеслав уволились с работы в Минске и уехали на полгода в Норвегию, чтобы подзаработать на овощной ферме. В каких условиях трудились и жили белорусы, сколько денег удалось привезти домой ‒ в материале Myfin.

Рабочая виза обошлась в 630 евро

32-летний Максим и 29-летний Вячеслав жили и работали в Минском районе: один был занят в сфере грузоперевозок, другой ‒ водитель. В 2022 году друзья решили поменять что-то в своей жизни и подали документы на грин-карту в США. Когда пришел отказ, решили пожить в Европе.

Белорусы искали подходящую работу в ЕС с зимы 2022 года. После просмотра сотни вакансий на сайтах агентств и в соцсетях нашли знакомого, который на протяжении 6‒7 лет ездил в Норвегию на заработки:

‒ Он рассказал нам, что смог заработать неплохие деньги, и хорошо отзывался о стране и работе в целом. Предложил пойти по его пути. Когда мы согласились, он связался с заведующим фермой, уточнил, нужны ли еще люди, и порекомендовал наши кандидатуры.

После было еще одно онлайн-собеседование с руководителем фермы, где он подтвердил, что возьмет Максима и его друга на работу.

Вскоре ребятам пришли приглашения на въезд и трудовые договоры ‒ с этими бумагами белорусы поехали в визовый центр, чтобы подать заявление на рабочую визу. Документ обошелся в 630 евро (или около 1880 рублей). Еще около 100 долларов (около 277 рублей) заплатили за услуги центра.

К июню 2022 года ребята собрали все документы: приглашение на работу, контракт, рабочую визу и литовский шенген для того, чтобы добраться до аэропорта в Каунасе. Билет на самолет с дополнительным багажом до нужной точки в Норвегии обошелся в 150 евро (около 447 рублей). То есть в сумме каждый из героев потратил около 850 евро (около 2540 рублей), чтобы добраться до фермы.

Рабочая норма на ферме — не больше 45 часов

Ферма, куда приехали белорусы в начале августа, расположена на юге Норвегии, в 4 километрах от небольшого городка Брюне.

На следующий день после приезда ребята вышли на работу.

‒ Официально рабочий день, ‒ вспоминают Вячеслав и Максим, ‒ начинался в 7 утра. Но за 15 минут до старта все сотрудники фермы должны прийти на планерку, где распределяются обязанности. Профессий было несколько: основная ‒ сбор томатов, огурцов и других овощей в теплицах. Этим занимается большинство людей.

Когда созревшего урожая остается мало, освободившиеся силы отправляют срезать подсохшие и гнилые ветки, а также листья растений, убирать в теплицах или делать твининг ‒ подвязывать кусты к специальной планке, чтобы те росли только вверх и не разрастались по сторонам.

Обычно на ферме не человек выбирает работу, а работа человека. Так и произошло с ребятами: Вячеслав был сборщиком, а Максима после первых дней определили на твининг. Дело, говорит герой, сложное и монотонное:

‒ Я подвязывал кусты томатов. Эту культуру возделывают совсем не так, как мы привыкли видеть в Беларуси: за счет подвязки томаты вымахивают до 6 метров высотой. А теперь представьте: весь рабочий день вы стоите на подъемнике на приличном расстоянии от земли. Тело почти не двигается и не сгибается, зато руки постоянно в деле.

Оба парня ‒ спортсмены: ходили в Беларуси в тренажерный зал, соблюдали диету и следили за собой. Но даже с их уровнем физической подготовки в первые недели спина ныла от усталости. Максим, в отличие от Славы, еще и не мог ни с кем общаться:

‒ Люди внизу могут перекинуться парой словечек за смену и морально перевести дух. Я же все время работал в одиночку. Когда мы только приехали, на ферме действовали строгие правила: слушать музыку было нельзя ‒ за телефон или наушники, найденные в теплице, работника сразу штрафовали на 500 евро (около 1490 рублей). Однако к концу сезона эту меру наказания отменили.

Рабочий день белорусов выглядел так: подъем в 5:30, завтрак и утренний туалет. После ‒ 1,5 километра пути до фермы и планерка в 6:45. Затем работа в теплице с 7:00 до 11:45, обед на 45 минут и еще чуть больше 3 часов труда. Больше, чем 8 часов, работать не давали, потому что это было невыгодно фермеру:

‒ У нас была пятидневка, поэтому выходило 40 ‒ максимум 45 часов за неделю по ставке около 12 евро (около 35 рублей) за час, до уплаты налогов и аренды жилья. За месяц мы зарабатывали около 2000 евро (5958 рублей) «грязными». Но и меньшей выработки тоже не было ‒ то есть тот минимум, что был прописан в контракте, всегда выполнялся. Вообще, в договоре было прописано общее количество часов за все 6 месяцев. Как только эта цифра выполнена, можно ехать домой. Некоторые так и делали: вырабатывали сверх положенного, чтобы отправиться на родину на один-два месяца раньше.

Физически работа сложная. Были и те, кто с ней не справлялся. Например, несколько человек быстро уставали, так как не привыкли работать в таком темпе. Но никого не увольняли ‒ находили место, которое подходит под возможности конкретного сотрудника:

‒ Если в теплице человек не успевал за остальными, на него никто не кричал. А после нескольких таких дней могли перевести. Например, на работу в магазине при ферме, если он хорошо умел говорить по-английски. Мне это очень понравилось: нет никакой попытки тебя унизить, есть только желание использовать твой ресурс по максимуму.

Аренда жилья ‒ 300 евро в месяц с человека

Что насчет бытовых условий? Вячеслав и Максим говорят, что жаловаться не на что:

‒ На территории фермы было несколько домов для работников: мини-общежитие недалеко от теплиц и 4 дома в 1,5 километрах оттуда. Нас поселили в отдельном двухэтажном доме на цокольном этаже. Дом теплый, с отоплением, канализацией и всеми благами цивилизации.

Цокольный уровень ‒ это большое помещение на 80 квадратных метров с отдельным входом. Максим и Вячеслав делили его с еще одним белорусом. К их услугам были отдельные душевая, туалет, кладовка, небольшая прачечная, кухня и гостиная. Стоит аренда 300 евро в месяц с человека (около 895 рублей) ‒ сюда входят и счета за отопление, электричество и интернет. Но парни признаются, что с размещением им повезло:

‒ Если бы нас поселили на первом или втором этажах, было бы хуже. Там жило в сумме 12 человек. И на первом этаже постоянный проходной двор. А мы были сами по себе и чувствовали себя прекрасно.

«Красная рыба в Норвегии стоит дороже, чем в Беларуси»

Ферма находилась в 4 километрах от городка, но никакого транспорта от работодателя не было. Поэтому приходилось решать вопрос с поездками самостоятельно. Основной транспорт ‒ велосипеды:

‒ Покупать новый велосипед на полгода не вариант, потому что даже б/у велики стоили около 100 евро (около 297 рублей). Опытные работники подсказали выход ‒ посоветовали обращать внимание на помойки и поля. Норвежцы часто выбрасывают велосипеды из-за мелких неисправностей. Собственно, один велосипед я нашел в чистом поле ‒ был неисправен тормозной тросик. А второй ‒ у мусорки в городе. Там лопнула камера.

‒ Но на второй год, ‒ говорит Максим, ‒ можно задуматься о покупке машины: приличные авто стоят здесь около 1500 евро (около 4470 рублей). Нужно только заплатить за переоформление до 100 евро (около 297 рублей) ‒ и можно ездить по окрестным городам и фьордам.

В свои выходные ребята старались ездить на рыбалку до ближайшего залива. Путь не близкий ‒ 25 километров в одну сторону. И такое времяпрепровождение было для них не развлечением:

‒ Ездили по 50 километров туда-обратно, чтобы наловить макрели и запастись едой. Это был наш способ добыть бесплатное пропитание и сэкономить. Заморозил рыбу, еще часть закоптил ‒ и точно знаешь, что в холодильнике всегда что-то съестное.

Дело даже не в ассортименте местечковых магазинов: местами ассортимент был в разы богаче, чем в Минске. А вот цены выше примерно в 2 раза на все товары. На алкоголь и сигареты ‒ в десятки раз:

‒ Чтобы сэкономить побольше денег, мы со Славой покупали только продукты на акции. Могли, например, взять 2 килограмма курицы за 10 евро (около 30 рублей) или 1,5 килограмма свинины за 8 евро (около 24 рублей). Без скидок обычная буханка хлеба потянет на 5 евро (около 15 рублей). А норвежская красная рыба была дороже, чем в Беларуси.

Друзья скооперировались и закупали продукты вскладчину. Месячный закуп на двоих обходился парням в 400 евро (около 1192 рублей). Но могло быть еще больше, если бы не упомянутая макрель и картошка, которую белорусы купили осенью на ярмарке:

‒ В нашем городе проходило что-то вроде «Дожинок». И мы смогли закупиться отборным картофелем по 60 центов за килограмм (около 1,7 рубля).

Если бы не желание сэкономить, то месячная продуктовая корзина на каждого из них тянула бы по 400‒500 евро (около 1192‒1490 рублей).

Сколько удалось заработать за поездку?

Чуть меньше чем за 6 месяцев на ферме парням удалось отложить по 7000 евро (около 20 850 рублей). При этом каждый из них потратился на технику ‒ купили дорогие беспроводные наушники и два мощных ноутбука.

Поедут ли ребята на заработки в Норвегию в следующий раз, еще пока не определились. Но вот какие плюсы и минусы они увидели на севере Европы:

Минусы:

Дорогая еда.

Дорогое жилье.

Почти нет возможности увеличить количество рабочих часов, чтобы заработать больше.

Плюсы:

Зарплата после выплаты налогов, аренды жилья и покупки продуктов ‒ больше 1300 евро в месяц (около 3873 рублей).

Хорошее отношение со стороны фермера и его команды: никто не кричит и не давит морально. Сами норвежцы тоже доброжелательны.

80% работников фермы ‒ белорусы, украинцы и поляки, поэтому нет ментальных барьеров.

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