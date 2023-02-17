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Диетолог рассказала о неожиданной пользе попкорна

  • 17.02.2023, 12:03
Диетолог рассказала о неожиданной пользе попкорна

В умеренном количестве воздушную кукурузу можно употреблять ежедневно.

Многие считают попкорн вредным, поскольку это фаст-фуд. Однако жареные кукурузные зерна полезны для здоровья. Об этом рассказала диетолог Маргарита Арзуманян. Она отметила, что, благодаря высокому содержанию клетчатки, попкорн улучшает перистальтику кишечника, а растительный белок позволяет на долгое время сохранить ощущение сытости.

Специалист рассказала, что сделать попкорн полезнее можно в том случае, если вы готовите его сами: «Выбирайте свежее оливковое масло, добавляйте как можно меньше соли и сахара», — рекомендует доктор, добавляя, что в таком случае можно без опасений съедать две-три горсти такой закуски в день. Попкорн, продающийся в магазинах и кинотеатрах, менее полезен, поскольку в нём больше различных добавок.

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