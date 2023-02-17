«Лукашенко булькнул и снова погрузился в пучину своей шизофрении» 17.02.2023, 12:10

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Белорусы - о готовности диктатора вступить в войну против Украины.

Вчера Лукашенко заявил о готовности вступить вместе с Россией в войну против Украины. «Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси», - заявил Лукашенко.

По словам диктатора, он готов нанести «жесточайший ответ» и это якобы касается не только Украины, но и «других соседних государств». Читатели сайта Charter97.org жестко отреагировали на заявление узурпатора Лукашенко. Приводим некоторые комментарии:

«Срочно дайте успокоительное, пациенту из палаты №6!».

«Кто? Ты? Ты первый в Арабские Эмираты дернешь!»

«Придурок, а как ты будешь воевать, если тебя из армии комиссовали».

«Язык без костей и автомат без рожка. Да ты можешь только за своими псами следом ходить против безоружных, мирных людей».

«Ты, сипатый, будешь так драпать, что аж пыль столбом стоять будет несколько дней...».

«Опять оно всплыло, что-то булькнуло и снова погрузилось в пучину своей шизофрении».

«Значит. готовится провокация. Типа ВСУ «нападет» на какой-то населенный пункт Беларуси. Будет формальный повод ввести военное положение и объявить мобилизацию».

«Ты драпанёшь в первых рядах, а не воевать будешь. Нас подставить хочешь, а сам своё семейство уже определил в безопасные места? Так вот знай, тебя уже признали как террориста и долг каждого патриота страны воевать не с украинцами, а с теми бандитами, которых ты лично расплодил на нашей земле!».

«Пошёл вон из Беларуси!».

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