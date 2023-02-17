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Взрыв под Белгородом: ПВО РФ чуть не убила нескольких россиян

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  • 17.02.2023, 12:14
  • 3,924
Взрыв под Белгородом: ПВО РФ чуть не убила нескольких россиян
иллюстрационное фото

Местные жители пытались снять на видео летящий «НЛО».

В поселке Крутой Лог Белгородской области РФ несколько местных жителей увидели светящийся объект и начали его увлеченно снимать на свои гаджеты.

Однако вскоре этот объект взорвался. Видео происшествия опубликовал телеграм-канал Shot.

Несмотря на сильную «бавовну», гражданские не пострадали. Тут же в российских пабликах, особенно официальных, начали публиковать информацию, что это «сработала ПВО», которая якобы сбила украинский дрон, оснащенный «противотанковой» гранатой.

«Взорвалась противотанковая граната, которая упала на землю со сбитого беспилотника ВСУ, пораженного местной ПВО. Пострадавшим повезло, потому что граната была не осколочной», - пишут российские ресурсы.

О том, что из Белгородской области российские военные постоянно обстреливают Харьков и другие населенные пункты Украины, российские СМИ писать «стесняются».

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