Переполох в Кремле 6 Александр Коваленко, site.ua

17.02.2023, 12:28

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Заявление Суркова вызвало еще более масштабный раскол в среде российских силовиков.

В России развернулась бурная и неистовая дискуссия, с целым рядом конспирологических теорий. А все из-за того, что на поверхность вновь всплыл Владислав Сурков.

Если кто позабыл, что не удивительно, то Владислав Сурков это режиссер гибридный войны в Украине 2014 года, автор создания «народных республик» и идеолог неспешного, и пошагового поглощения Украины Россией. По совместительству помощник президента России с 2013 по 2020 год. То есть, назначенный накануне старта активной фазы реализации гибридного сценария и уволенный после того как утратил доверие руководства, избравшего силовой сценарий.

Собственно, данный персонаж, после почти 3-х лет забытья решил напомнить о себе тем, что сделал сенсационное заявление в интервью директору политической конъюнктуры Алексею Чеснакову о том, что при разработке Минских соглашений никто не планировал их выполнять. Дословно на вопрос Чеснакова «работая над Минскими соглашениями, Вы исходили из того, что они должны быть выполнены?» Сурков ответил — «нет».

Что тут скажешь… А кто-то сомневался? На протяжении нескольких лет я, регулярно вступая в споры с пророссийскими политологами, экспертами и прочими продажными чмонями, заселявшими наше информационное пространство с пророссийскими нарративами о невыполнении «Минска» Украиной, в пунктах о выборах (пункт №9), задавая простой вопрос – а сама Москва его выполняет, начиная с первого пункта о прекращении огня (пункт №1)? Такой вопрос их выбивал из колеи, но каждый раз, когда я с ними пересекался, они продолжали, как попугаи, твердить заученную методичку.

Очевидно, что Москва и ее марионетки «ЛНР» и «ДНР» намеренно срывали «Минск» начиная с первого пункта, а говорящие головы оккупантов в Украине распространяли фейки, дискредитирующие действия ВСУ и официального Киева. А потому, лично я бы советовал провести детальные и глубокие следственные действия в отношения каждой чмони, которая заявляла в Украине с 2015 по 2022 о невыполнении Украиной «Минска». Но, продолжим.

Заявление Суркова уже создало тревожную волну в России. В первую очередь оправдываться начал кремль, в лице Дмитрия Пескова, мол, Москва прикладывала все усилия для соблюдения и исполнения «Минских соглашений». Да и как же иначе, ведь именно якобы несоблюдения данных соглашений Украиной было одним из поводов для вторжения 24 февраля 2022 года.

То есть, заявление Суркова – это удар по Кремлю. И очень болезненный. Или, нечто иное и более продуманное, коварное…

Для того чтобы понять, что же это случилось, следует вспомнить, а чей Владислав Сурков человек структурно? Это человек ГУ ГШ ВС РФ, оно же в простонародье — ГРУ. ГУ ГШ ВС РФ подчинено непосредственно МО РФ, то есть, основному исполнителю силового сценария, сторонником которого Сурков, кстати, не был. В его концепции пошагового поглощения Украины был элемент гибридной мягкой силы, но не силовой фактор, требующий затраты многократно больших ресурсов.

То есть, Сурков не просто агрессирует своим заявлением против путина, из уст которого и звучали доводы про нарушение «Минска», но и против самого МО РФ, являющегося материнской компанией для филиала, откуда он выходец. Не слишком ли высоко задрал планку для такого прыжка? Нет.

Практически каждая силовая структура в России представляет собой не монолитный остов, а раздробленные группы, который порою даже внутри самого ведомства устраивают разборки и борьбу за лояльность высшего руководства. Самый яркий пример — это генерал Суровикин и Герасимов, представители двух разных лагерей, занимающиеся сейчас руководством так называемой «СВО». Герасимов это чистокровный «кирзач», человек МО РФ, а вот Суровикин это элемент влияния Лубянки (ФСБ) в МО РФ.

А потому, заявление Суркова это еще и демонстрация системной разобщенности в российских силовых структурах, на уровне глубокого раскола в связи с провалом вторжения в Украину. И филиал, к которому принадлежит Сурков, открыто предлагает путина вернуться к плану мягкого поглощения Украины, после очевидного провала силового сценария.

Разумеется, все происходящее демонстрирует более масштабный раскол в среде российских силовиков, чем казалось ранее, но с другой стороны, активность Суркова и его возвращение на арену настораживает, ведь это враг опаснее тик-ток войск Кадырова и Пригожина. Опаснее, в первую очередь за счет коварства и какой-никакой, а тактической составляющей и более-менее, но сносного планирования операций в среднесрочной перспективе.

Александр Коваленко, site.ua

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