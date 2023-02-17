«Народ Беларуси — источник большого вдохновения» 1 17.02.2023, 12:35

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В Европарламенте обсудили политзаключенных, санкции против Лукашенко и визит Сийярто.

В Европарламенте прошли дебаты, посвященные судебным процессам по делам нобелевского лауреата Алеся Беляцкого и журналиста Анджея Почобута. Также обсуждались репрессии, санкции и недавний визит в Минск венгерского министра иностранных дел Сийярто.

Deutsche Welle собрала самые громкие высказывания депутатов.

О санкциях

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич заявил, что «приверженность свободе и демократии, которую демонстрирует народ Беларуси, является источником большого вдохновения». Он напомнил, что ЕС ввел санкции против официального Минска в ответ на репрессии, нарушения международных норм и поддержку войны в Украине и в то же время оказал «мощную поддержку народу Беларуси, выделив на эти цели более 100 миллионов евро».

Однако не все евродепутаты считают, что принятых мер достаточно. По мнению представителя Латвии Сандры Калниете, все экономические санкции против России должны быть направлены и на Беларусь, это же касается и дел в отношениии РФ в международных судах и трибуналах.

Маркета Грегорова из Чехии также недовольна масштабом санкций: «Действительно ли санкции направлены на тех, кто несет ответственность? Или Беларусь воспринимается государствами-членами просто как какая-то надоедливая жужжащая муха на проблеме по имени Путин?»

О визите в Минск главы МИД Венгрии

Депутата от Нидерландов Тейса Ройтена также возмутил недавний визит в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто: по его словам, нельзя обсуждать мир «с незаконным пособником путинского терроризма».

На приезд Сийярто обратил внимание и литовский евродепутат, постоянный докладчик по Беларуси Пятрас Ауштрявичус: «На следующей неделе исполнится тысяча дней, как лидер белорусских социал-демократов Николай Статкевич содержится в тюрьме в крайне тяжелых условиях. На этой же неделе мы слышим о визите в Минск министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Интересно, требовал ли он там освобождения политзаключенных?»

О допуске спортсменов из Беларуси и РФ к международным стартам

Евродепутаты вспомнили и о предложении Международного олимпийского комитета (МОК) допустить спортсменов из Беларуси и РФ к крупным соревнованиям, в частности к летней Олимпиаде в Париже.

«В аду должно быть особое место для лидеров, которые прислуживают диктаторам, будь то Международный олимпийский комитет или венгерские министры. Никто не должен думать, что это хорошая идея — открыть Олимпийские игры в Париже для российских и белорусских спортсменов в то время, когда олимпийские призеры, которые не молчат, считаются настолько опасными, что их приговаривают к длительным тюремным срокам», — заявила замглавы делегации Европарламента по отношениям с Беларусью Карин Карлсбро.

О новых мерах против белорусских властей

Литовский депутат Юозас Олекас предложил лучше работать с международными партнерами в Америке, Африке и Азии, чтобы обеспечить еще большую изоляцию Лукашенко и белорусских властей.

«Все, кто несет ответственность за насилие и нарушение прав человека, должны заочно предстать перед судом, и ордер на арест должен ожидать их, как только они пересекут белорусскую границу», — полагает Олекас.

По мнению поляка Томаша Франковского, санкции в отношении Беларуси и другие меры (например, закрытие погранперехода) в Бобровниках или недопущение белорусских спортсменов до участия в международных турнирах) должны быть усилены.

Однако еврокомиссар Янез Ленарчич о новых конкретных санкциях говорить не стал, ограничившись заверением, что работа по обеспечению согласованности санкционных режимов в отношении России и Беларуси ведется. Кроме того, по его словам, Еврокомиссия работает над принятием дополнительных санкций «в контексте нарушений прав человека». Они будут направлены в первую очередь против судей и прокуроров.

«В случае дальнейшего участия Беларуси в войне будут изучены и другие области санкций», — предупредил Ленарчич.

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