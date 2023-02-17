Большое наступление Герасимова в Украине захлебывается 17.02.2023, 12:45

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Российские генералы пытались проводить его по лекалам Первой мировой.

Российская армия, начав большое наступление, хотела повторить в Украине Брусиловский прорыв, однако сделать это не удалось.

Об этом в своем видеоблоге в YouTube рассказал российский историк, политик Дмитрий Чернышевский.

«Хорошие новости из Украины. Судя по всему, российское наступление захлебывается или уже захлебнулось… Группировка, собранная в наступление, уже брошена в бой. Эффект - ноль, ни на одном направлении прорвать оборону украинцев не смогли. Россияне наступают по инерции, не понимая, зачем им это нужно», - рассказал историк.

Так, с его слов, провалилась попытка россиян взять в малые клещи украинский Бахмут. Продвижение оккупантов на этом участке резко затормозилось.

Под Угледаром у оккупантов вообще случилась большая беда: там уничтожена 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе лобового штурма. Не удался и поход ВС РФ с Кременной в сторону Купянска.

В целом, отметил Чернышевский, российские генералы в Украине ведут войну по лекалам Первой мировой.

В ходе большого наступления они пытались повторить Брусиловский прорыв, то есть атаковали на широком фронте с целью выявления слабых мест противника. Ничего не вышло.

«Герасимов спланировал Брусиловское наступление: ударил по 7 направлениям, чтобы дезориентировать украинское командование, распылить украинские резервы, а потом, нащупав слабое место, туда бросить все силы для прорыва… и для общего сокрушения фронта. У Брусилова получилось, у Герасимова нет, потому что ни в одном месте фронт украинский не прорван, а резервы российские уже истощились. И все, наступление захлебывается. Если это подтвердится в ближайшее время, это будет крупнейший успех Украины в битве на истощение», - сообщил Чернышевский.

Он подозревает, что в связи с провалом российского наступления Украина может ускориться со своим весенним контрнаступлением. Оно может состояться еще до середины марта.

«После кульминации наступления российского дальше пойдет откат. Самое время будет переходить в контрнаступление… Еще до весенней распутицы может быть первый акт украинского контрнаступления», - сообщил историк РФ.

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