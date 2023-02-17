В Беларуси доллар резко рванул вверх 17.02.2023, 12:48

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Американская валюта дорожает пятые торги подряд.

Сегодня на торгах на БВФБ доллар вырос на 1,67 копейки до 2,8149 белорусского рубля.

Американская валюта дорожает пятые торги подряд.

Торги по евро на бирже пока не начались. Нацбанк установил курс евро 17 февраля на отметке 2,9944 рубля.

Российский рубль снизился на 1,00 копейки, сотня продавалась утром по 3,7549 белорусского рубля.

Вчера доллар вырос на 2,10 копейки, до 2,7982, евро подешевел на 1,03 копейки, до 2,9896 рубля, сотня российских рублей снизилась на 1,03 копейки и оценивалась в 3,7649 белорусского.

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