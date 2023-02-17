На Курском вокзале в Москве началась паника из-за противопехотных мин 6 17.02.2023, 12:53

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Их привез россиянин, вернувшийся с войны в Украине.

На Курском вокзале в Москве задержали человека с минами. Об этом сообщило издание «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

ЧП произошло в восьмом зале вокзала. После прохождения рамки металлоискателя у гражданина обнаружили две противопехотные мины, четыре взрывателя и еще одно взрывное устройство.

По данным телеграм-канала SHOT, мужчина вернулся с войны в Украине. Все взрывные устройства он привез из зоны боевых действий.

На место прибыли сотрудники полиции и кинологи, территорию вокзала оцепили.

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