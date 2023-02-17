Археологи обнаружили в Израиле чек для римского легионера 1 17.02.2023, 13:02

1,972

Древняя платежная ведомость содержит информацию о зарплате и расходах.

При раскопках в Массаде археологи из Управления Древностей Израиля (IAA) обнаружили папирусную платежную квитанцию, принадлежавшую римскому солдату.

Масада — древняя крепость, построенная царем Иродом Великим между 37 и 31 годами до н.э., расположена на плато с видом на Мертвое море в Южном округе Израиля. Массаду со всех сторон окружают отвесные скалы. Лишь со стороны моря вверх ведет узкая, так называемая «гадючья тропа», сообщают Heritage Daily.

Во время Первой Иудейской войны, также известной как Великое восстание, Масаду захватили сикарии (что означает «человек-кинджал»), отколовшаяся от еврейских зелотов группа. Сикарии были одной из первых организованных групп, специализировавшихся на убийствах.

В 72 году нашей эры десятый легион Протока (X Fretensis) под командованием Луция Флавия Сильвы отправился на Масаду, чтобы сломить сопротивление сикариев. Легион поддерживали несколько вспомогательных подразделений, а также еврейские военнопленные (по свидетельствам римско-еврейского историка Иосифа Флавия, около 15 000 мужчин и женщин).

Римляне окружили крепость кольцом, образовав стену простирающуюся почти на 11 км вокруг горного плато, поддерживаемую рядом укрепленных лагерей или временных фортов.

После нескольких попыток прорвать оборону Масады, римляне построили гигантский осадный пандус, чтобы подняться на высоту западной стороны твердыни. Осадочную башню и таран медленно перемещали вверх по пандусу и 16 апреля 73 года н.э. стены Масады прорвали.

Последующие события разделили историков и археологов. По словам Иосифа Флавия: «волей Божией и необходимостью [сикариям] суждено было погибнуть», и что защитники тянули жребий и убивали друг друга поочередно, вплоть до последнего мужчины (поскольку иудаизм запрещает самоубийство). Также Иосиф Флавий утверждает, что их лидер Элеазар бен Яир приказал уничтожить всю провизию, чтобы продемонстрировать римлянам, что они демонстративно избрали смерть, а не рабство.

Во время раскопок, проведенных IAA, найден детальный военный чек (один из трех легионерских чеков, найденных во всей Римской империи), изданный римскому солдату-легионеру периода Первой иудейско-римской войны 72 года нашей эры. Всего археологи нашли 14 латинских свитков в Массаде, 13 из которых написаны на папирусе, а один — на пергаменте.

В платежной ведомости содержится подробная информация о зарплате римского солдата за два платежных периода (из трех, которые он получал ежегодно), включая разные вычеты, что с него взимались.

Доктор Орен Аблеман, старший куратор-исследователь отдела свитков Мертвого моря Управления Древностей Израиля, сказал: «Зарплата солдата включала отчисления на сапоги и тунику, а также ячменный корм для его коня».

«Удивительно, но детали указывают на то, что отчисления почти превышали зарплату солдата. Хотя этот документ дает только представление о расходах одного солдата в конкретном году, очевидно, что, учитывая характер и риски работы, солдаты оставались в армии не только ради зарплаты», – добавил доктор Аблеман.

По словам Аблемана, солдатам, возможно, разрешали мародерствовать во время военных кампаний. Другие возможные предположения вытекают из анализа различных исторических текстов, хранящихся в Лаборатории свитков Мертвого моря Израильского управления древностей.

К примеру, документ, найденный в Пещере писем в Нахаль-Гевере со времен восстания Бар-Кохба (132-135 гг. н.э.), проливает свет на некоторые побочные махинации римских солдат, которые они использовали, чтобы заработать дополнительные деньги. Этот документ является договором займа, подписанным между римским солдатом и еврейским жителем, причем солдат взимал с жителя проценты выше разрешенных законом. Этот документ усиливает понимание того, что к зарплате римских солдат могли добавляться дополнительные источники дохода, что делало службу в римской армии гораздо более прибыльной.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».