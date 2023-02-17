Видеофакт: Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, вплотную подошедшего к их позициям 2 17.02.2023, 13:03

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Украинские военные отбили штурм войск РФ.

В сети опубликован фрагмент боя в ходе штурма позиции украинских бойцов с российскими оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинских военный производит выстрел из гранатомета, а затем из автомата расстреливает оккупанта, который уже вплотную подобрался к позиции. Автор публикации отмечает, что штурм оккупантов украинские военные отбили.

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