Видеофакт: Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, вплотную подошедшего к их позициям

Видеофакт: Бойцы ВСУ ликвидировали оккупанта, вплотную подошедшего к их позициям2
- 17.02.2023, 13:03
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Украинские военные отбили штурм войск РФ.
В сети опубликован фрагмент боя в ходе штурма позиции украинских бойцов с российскими оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что украинских военный производит выстрел из гранатомета, а затем из автомата расстреливает оккупанта, который уже вплотную подобрался к позиции. Автор публикации отмечает, что штурм оккупантов украинские военные отбили.