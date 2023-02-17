Славься, убожество! 7 Кирилл Фокин, «Новая газета Европа»

17.02.2023, 13:18

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Вече русское придумало, что слова иноземные не дозволено молвить.

Госдума приняла законопроект, направленный на «защиту русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов».

Указ нужный огласило вече русское: господа вятшие разумели, что от нехристианских изречений да нареканий требно охранять речь русскую. Указ пресловущий есть скаредный указ, ибо глагол «государь» требно глаголить «господарь», а клич «гойда» от басурманого «айда», а «президент» от латинского «praesidens» начало берёт. Разве же латиняне — собратия во Христе наши, дабы емати глаголы у них-то?

Желая детель разводить, детель скаредную и поганую, вече деяти вещи студные, вещи лихие, дурные, не требные. Возъ дела деять уродские, луче бы взяти они да и вывели, да и похоронили указы худые, да и позволите глаголить каждому як ему вздумается, як Бог на душу положит, дабы свободь каждого, даже и низкого людина, поругана не была.

Свободь глаголить чисто, по жажде внутренней, вне покорения указам скаредным и юродивым, есть свободь жить и дыхати для каждого достойного мужа и/или жены.

Без свободь глаголить як сами разумеют, мужи и жены озлобятся и лукавить примутся, и державе худо сделается от неустроения в головах людских.

Указ надобно осудити, укорити и подвигнути, а огласивших его мужей лишить мест и властей, усечь перед очами всех людей непосрамленных, дабы не деяти более безмудрие таковое, и помышляти они отныне челом и головами своими, а не задами да ненасытностью.

Кирилл Фокин, «Новая газета Европа»

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