В Беларуси привели в исполнение очередной смертный приговор 4 17.02.2023, 13:19

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Виктор Скрундик

Житель Слуцка был осужден на смертную казнь в марте 2020 года.

Правозащитникам стало известно о приведении в исполнение смертного приговора Виктору Скрундику. Он был расстрелян 16 июля 2022 года, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Виктор Скрундик был осужден на смертную казнь в марте 2020 года. Он был признан виновным в убийстве пенсионеров в возрасте 79 и 94 лет, а также покушении на убийство 85-летней женщины. Другие обвиняемые были приговорены к большим срокам: Виталий Мятеж — к 22 годам, а Валентин Бушнин — к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Еще один фигурант дела Сергей Захарченко осужден на год исправительных работ с выплатой 10% заработка.

В июне 2020 года Верховный суд удовлетворил апелляцию Скрундика и отменил приговор. Однако в январе 2021 года Минский областной суд повторно приговорил Скрундика к смертной казни. В мае 2021 года Верховный суд поддержал решение суда нижестоящей инстанции.

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