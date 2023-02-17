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Украинские морпехи устроили зрелищное ночное «сафари» на оккупантов

  • 17.02.2023, 13:25
  • 3,384
Украинские морпехи устроили зрелищное ночное «сафари» на оккупантов

Снаряды ВСУ засыпали позиции российских захватчиков.

Украинские морские пехотинцы устроили ночное «сафари» на российских оккупантов, уничтожая вражеские позиции.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Ночное «сафари» на оккупантов от 503 отдельного батальона морской пехоты и 36 отдельной бригады морской пехоты им контр-адмирала Михаила Билинского», - сказано в сообщении.

На видео видно, как украинские снаряды падают на позиции российских захватчиков.

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