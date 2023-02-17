Телеграм-каналы: Лукашенко панически боится международного преследования 3 17.02.2023, 13:53

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Соучастие диктатора в военных преступлениях нарастает.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня Лукашенко улетел из Беларуси и отправился в Москву на переговоры с Путиным

Источники телеграм-канала «Белорусская разведка» сообщают, что одной из основных тем встречи Лукашенко и Путина станут «торг по убыткам» и «формула работы».

Авторы канала отмечают, что все без исключения товары, поставленные в Россию из Беларуси на протяжении последних 6 месяцев принесли убыток в районе 5–10%. Товар отгружался с низкой маржой и на отсрочку платежа от 90 до 180 дней. Комплектующие закупались в Китае и других странах в основном за валюту. Девальвация рубля РФ уже составила 25% за пару месяцев и нанесла колоссальный ущерб белорусской экономике.

Выручку Беларусь будет дополучать еще 4–6 месяцев, а девальвация в РФ только будет набирать темп. Почти годовой экспорт окажется убыточным. Впереди Беларусь ждет финансовый крах. Виноват Лукашенко, истерично требовавший наращивать экспорт в Россию.

Диктатор понял, что он натворил и пообещал правительству «все решить в срочном порядке с Путиным» и полетел в Москву.

Источники телеграм-канала также утверждают, что Лукашенко часто говорит ближнему кругу, что он панически боится стать объектом международного преследования.

Между тем его соучастие в военных преступлениях увеличивается. Генштабы РФ и Беларуси отработали конкретные планы соучастия сил ВВС и ПВО Беларуси в войне против Украины с территории РБ. Источники сообщают, что пока что это только планы, но сконцентрированных сил и вооружения уже накоплено по планам боевого применения и их применение в будущем не исключено.

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