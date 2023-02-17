«Зарабатываю 90 евро в день и про Бобровники даже не думаю» 1 17.02.2023, 14:00

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Что говорят дальнобойщики про закрытие пункта пропуска на белорусско-польской границе.

Через закрытый пограничный переход Бобровники-Берестовица раньше ехали не только легковушки и автобусы, но и грузовики. Журналисты газеты «Ганцевичский час» спросили водителей и логистов из разных городов и компаний о том, как закрытие погранперехода отразилось и отразится в перспективе на дальнобойщиках.

После закрытия погранперехода для тех, кто хочет приехать в Польшй, остался в Беларуси только один международный пункт пропуска «Брест». Для грузоперевозчиков – только один международный пункт пропуска «Козловичи». Он тоже возле Бреста.

Слухи о закрытии погранперехода

Белорус Алексей работает логистом в транспортной компании в Бялой Подляске в Польше.

«Наша компания занимается как раз перецепками (то есть доставкой груза до границы с РБ, где его перецепляют на белорусский тягач, — прим.). Понятно, что закрытие Бобровников вызывает неудобства.

По его словам, от закрытыя погранперехода Бобровники-Берестовица на польской границе выигрывает Литва. Особенно на долгих рейсах, на длинных. Проигрывают поляки и белорусы. Те, которые живут и работают в районе Белостока, Гродно, Волковыска, Лиды.

«Естественно, им сейчас придется ездить либо на Привалку, либо на Брест. Это больше километраж. Но конкретно сейчас особого влияния закрытия Бобровников у нас я, если честно, не вижу. Довольно «удачно» он закрыт. Сейчас межсезонье и идет спад объемов перевозок», – делится мнением Алексей.

Сейчас по очередям, по времени на оформление не изменилось ровным счетом ничего. Хотя я надеялся, что если увеличится поток машин на Брест, то соответственно ставки пойдут вверх. Но пока такого нету».

Алексей рассказал, что среди дальнобойщиков ходят слухи, что закрытие Бобровников связано не только с политикой.

«Говорят, что за пару дней до закрытия перехода был какой-то шухер на Бобровниках, на польской таможне. «Газета Выборча» даже писала про 12 таможенников, которых якобы задержали. Но ей не подтвердили эту информацию, но и не опровергли. Возможно, классика жанра – контрабанда какая или коррупция».

А сейчас и среди корощинских таможенников стали ходить слухи, что, мол, через две недели Бобровники снова заработают. Но это на уровне слухов».

Журналисты спросили Алексея, как изменилась работа дальнобойщиков, когда в 2022 году запретили из ЕС ездить в Беларусь.

«Да все довольно просто. На данный момент при перевозке груза из точки А в точку Б появилась промежуточная точка. Польский тягач с польским прицепом едет до Бреста. У меня есть контрагент – юрлицо в Беларуси.

Мой тягач и его тягач встречаются в Бресте в таможенно-логистическом центре и прицеп перецепляют на тягач белоруса. Тратится немного больше времени. Но, в принципе, ничего сложного в этом нету».

«Главное, чтобы не закрыли и этот переход»

Виктор, механик транспортной компании из Бреста, менее оптимистичен. Он не исключает, что очереди будут расти в перспективе.

«Увеличится поток на Козловичи. Значит будут расти «колейки». Время в пути увеличится, смотря кто на какие переходы ездил. Наша фирма редко была на Бобровниках. Наши машины ездят через Козловичи. Вроде пока ничего не изменилось. Главное, чтобы не закрыли и этот переход. Но пока это только разговоры, поживем увидим. Но это будет плохо и для нас, и для ЕС. Придется новые рынки искать».

Виктор говорит, что когда вводили перецепки с фур из ЕС, то для дальнобойщиков на границе был настоящий коллапс.

«Сначала был спад перевозок. Пока не наладили систему перегрузки, перецепки. Потом каждый занял свою нишу. Начали сотрудничать с польскими фирмами. Кто перецепляется, кто перегружается. Более-менее наладилось. Уже не надо ждать по двое-трое суток перецепки, более оперативно это все. Но изначально был коллапс».

«Водители уже привыкли. Перецепился, забрал груз и уехал в Россию. Меньше «головняка», чем в Европе. А другим проще в Европе – кто как привык. У каждого водителя свое мнение», – считает Виктор.

«Плюс-минус хуже – это ничего страшного»

Логист Александр из небольшой компании из Бреста говорит, что проблем у первеозчиков сейчас столько, что новые уже не влияют. Александр рассказал, что за последний год компании стало проблематичнее купить новую машину. Перевозок стало меньше.

«Закрытие Бобровников на нас не повлияло, потому что уже и так хуже некуда. И так работы нету, все плохо. Потому плюс-минус хуже – это ничего страшного».

Еще одна представительница логистической фирмы из Бреста Марина говорит, что после запрета фурам из Беларуси ехать в ЕС стало хуже. Кроме невозможности ехать в ЕС возникают иные проблемы. Например, нехватка или подорожание запчастей.

«Многие водители из мелких фирм попереезжали работать в Польшу. Крупные фирмы переориентировались и возят перецепами. В Россию, в Китай. Некоторые на казахских номерах пооткрывали фирмы. Казахи ж могут ехать по Европе спокойно через Беларусь. Но всем стало хуже.

Хуже стало, например, с ремонтом. У знакомого водителя сломалось что-то, надо было ошибку снять. В Бялой Подляске это сделали бы за 20 евро, а в России сделали за 4200 рублей (примерно 53 евро, — прим.). И то снимали ошибку какой-то левой программой, потому что все под санкциями.

Не хватает запчастей, обслуживания. А фуры в России иногда продают б/у дороже, чем покупали раньше».

Марина не согласна с предыдущим собеседником, что «хуже не куда падать».

«Найдут еще куда хуже. Сейчас в перевозках очень тяжело».

90 евро в день заработка и про Бобровники не думает

Пинчанин Сергей работает водителем-международником в польской фирме. Он рассказал, что закрытие Бобровников именно на нем никак не отразится.

«Я изначально в 2020 году выбрал польскую фирму и работаю не на границе. Езжу по Европе – Германия, Франция, Испания. Сейчас мне платят 430 злотых в день (примерно 90 евро, — прим.). В Беларуси ж так не платят.

Максимальный заработок, который можно получить «на перецепах» на границе в Беларуси – это минимальный, который платят в Польше. Даже за стажировку здесь платят больше, чем в Беларуси максимум на границе. Я для себя такой вариант не рассматриваю. Да и все знакомые тут работают, по Европе».

Как обстановка на погранпереходах у легковушек?

В приграничных чатах обсуждают, что после закрытия Бобровников, гродненцы поехали в основном через литовскую границу. Говорят, что постоять приходится сутки.

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