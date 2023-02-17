В Беларуси снова продлили «военные учения» 1 17.02.2023, 14:07

«Маневры» длятся уже 43 недели.

Военные учения в Беларуси продлили как минимум до 27 февраля. Они непрерывно длятся уже 43 недели, с 29 апреля прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые группы из Беларуси.

Так, согласно графику проведения учений на белорусских полигонах, 18-19 февраля станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва - «Осиповичский», «Доманово», «Лепельский», «Обуз-Лесновский».

В мониторинговых группах фиксируют очередное продление учений на неделю на белорусских полигонах, которые непрерывно идут с 29 апреля 2022 года.

«Общее число продлений составило 43 недели», - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Беларусь российская армия перекинула свои новые подразделения для подготовки. Тем временем некоторые военные, уже прошедшие учения, уже вернулись в РФ, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.

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