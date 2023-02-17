СNN: Союзники Украины взяли курс на полный разгром РФ на поле боя 17.02.2023, 14:14

Война приближается к критической для Москвы фазе.

Цели, которые президент Российской Федерации Владимир Путин преследовал накануне своего полномасштабного вторжения в Украину, а именно – захват Киева, разрушение украинского суверенитета, демонстрация российской военной мощи, – привели к обратному результату. Россия — государство-изгой, а ее экономика лежит в руинах из-за международных санкций.

К такому мнению пришли западные аналитики в своем материале CNN. По самым объективным меркам Путин уже проигрывает войну, затеянную независимой украинской территории.

«Москва хотела отяготить Запад Украиной, усложнить связь между ними, но вышло совсем иначе. Украина находится в исключительном положении, поскольку фактически является государством-клиентом НАТО, поддерживаемым США и Европой», – указано в материале.

Эксперты отмечают, что международное сообщество неоднократно пыталось остановить вторжение армии Путина в нашу страну, всячески аргументируя, что это не выгодно, в первую очередь РФ. Однако диктатор, который много лет находится в информационной изоляции смотрит на историческую и геополитическую составляющие мира через искаженную призму, пренебрег его предупреждениями, что стало роковой ошибкой Кремля.

«Мы считаем следующую фазу войны критической, поскольку российские войска готовятся к явному весеннему наступлению, а Украина ожидает прибытия недавно обещанных западных танков, которые, как она надеется, переломят ситуацию. Союзники НАТО придерживаются строгого единства, пока не будет достигнут полный разгром РФ на поле боя», – утверждают независимые аналитики.

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