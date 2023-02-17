Ученые обнаружили неожиданную пользу жирной пищи 3 17.02.2023, 14:23

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Продукты с большим количеством жиров могут помочь организму.

К жирной пище большинство людей относится с предубеждениями: преимущественно по той причине, что опасается навредить фигуре. Однако в обществе распространены и другие негативные мнения по поводу продуктов со значительным количеством жиров. Например, считается, что из-за нее сильно повышается уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Однако исследователи утверждают, что не стоит так категорично судить такую пищу, пишет Express.

Чем может быть полезна жирная пища?

Ученые Университетов Ланкастера и Манчестера обнаружили, что жирная пища может оказывать положительное влияние на иммунную систему человека. Такое свойство обусловлено возможностью жиров уничтожать определенный вид глистов. Известно, что из-за них страдают миллионы людей, в том числе страны с плохими санитарными условиями. Это приводит к различным болезням и летальности. Эвелин Фунджика, исследовательница, рассказывает, что противостоять паразитам могут не только лекарства, но и определенные виды пищи.

Как и в Великобритании, самые дешевые диеты часто имеют высокое содержание жира, и общины, находящиеся в группе риска заражения власоглавами, все чаще используют эти дешевые диеты. Поэтому то, как взаимодействуют глистные инфекции и западные диеты, является ключевой неизвестностью для развивающихся стран.

Факт воздействия жирных продуктов на организм изучался на примере зараженных паразитами грыз. Считалось, что иммунный ответ на паразитов зависит от особых клеток человеческого организма, белых кровяных, которые называют Т-хелперами 2. По результатам эксперимента оказалось, что рацион с высоким содержанием жиров улучшает генерацию этих клеток, которые в свою очередь отвечают за уничтожение желудочно -кишечных паразитов.

Диеты с высоким содержанием жира в основном связаны с увеличением патологии во время болезни. Однако в случае заражения этим червем эта диета позволяет Т-хелперным клеткам выработать правильный иммунный ответ для его изгнания, – объяснил Джон Уортингтон, доктор Ланкастерского университета.

Результаты исследования помогут в лечении людей, страдающих глистами.

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