Появилось видео драки, устроенной сыном Жириновского в ресторане на Лубянке 5 17.02.2023, 14:30

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Олег Эйдельштейн

Московская полиция рассказала о подробностях инцидента.

Как сообщал сайт Charter97.org, внебрачного сына покойного российского политика Владимира Жириновского Олега Эйдельштейна арестовали на 15 суток за избиение полицейского.

Сегодня стали известны подробности инцидента и появилось видео драки. Оказалось, что сын одиозного главаря «ЛДПР» Олег Эйдельштейн отдыхал со своими друзьями в грузинском ресторане на Лубянке в Москве и, выпив спиртного, поскандалил с еще одним нетрезвым посетителем заведения.

Затем Олег Эйдельштейн набросился на менеджера ресторана, который попытался уладить этот конфликт. После этого сотрудники ресторана на Лубянке вызвали полицию, которая увезла сына Жириновского в отделение.

Там Олег Эйдельштейн избил полицейского. За этот поступок Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под арест.

«Эйдельштейн Олег Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2, ст. 20.1 КОАП РФ, виновному назначено в виде административного ареста 15 суток», — рассказали в МВД РФ.

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