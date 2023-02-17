«Настолько катастрофической ситуации в аграрном секторе не было с 1991-го года» 17.02.2023, 14:37

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Белорусские фермеры поставлены на грань выживания.

С февраля введен временный запрет на вывоз плодоовощной продукции из Беларуси: отечественные производители смогут отправить на экспорт лук, капусту или яблоки лишь однократно, и то если получат разрешение от МАРТ.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли с начала февраля ограничило вывоз из страны ряда плодоовощной продукции. Под запрет на экспорт попали капуста, лук и яблоки.

А до этого власти решили перейти на ручной режим управления ценами на борщевой набор, а также на картофель и яблоко, пишет intex-press.by.

Новый порядок регулирования цен будет действовать по май 2022 года. К примеру, максимально допустимая отпускная цена на картофель в период действия постановления установлена на уровне 1,38-1,43 бел. руб/кг (0,53-0,55$), на капусту – 1,67-1,75 бел. руб/кг (0,64-0,67$), на морковь – 1,53-1,58 бел. руб/кг (0,59-0,61$). Цена лука – 1,55-1,6 бел. руб/кг (0,59-0,61$), яблока – 2,51-2,54 бел. руб/кг (0,96-0,97$).

Ограничение на вывоз плодоовощной продукции будет действовать три месяца, но есть возможность продления данного запрета еще на столько же, то есть в общей сумме до полугода.

Фермеры возмущены

Такие решения, которые направлены на защиту отечественного рынка и покупателя от дефицита продукции, возмутили многих фермеров, которые занимаются выращиванием овощей и фруктов.

Они боятся, что из-за запретов на вывоз не смогут распродать собранный урожай. И готовятся попросту уничтожить продукцию, потому что продать в Беларуси такие объемы нереально, да и торговые сети, как заявляют аграрии, «плевать хотели» на белорусский товар.

Многие фермеры все же успели продать часть выращенного товара. Основной экспортный потребитель – в России, говорят они.

— До сих пор вожу картошку в РФ, пока запрета нет. Раньше лук возил – сейчас нет, ограничения. Морковку отправляю пока что. Капуста лежит, не знаю, что с ней делать, хоть и успел большую часть распродать. Проблема в чем – столько урожая белорусский рынок съесть попросту не может, – утверждает фермер Николай (имя по его просьбе изменено).

Ценовая загогулина

Он уверен, что в стране попросту не может быть дефицита овощной продукции, потому что всего выращивается с лихвой – как частниками, так и сельхозкооперативами.

— Стали говорить, что за границей цены выше на ту же капусту, и экспорт из Беларуси данной позиции резко вырос. Но отчего не стало капусты? Потому что МАРТ в конце января ограничил цены. Мы капусту отдавали по 1 рублю 30 копеек, ее брали без всяких вопросов. Правительство ограничило цену продажи до 1 рубля 10 копеек. Естественно, это становится невыгодно для фермера, – утверждает Николай.

С его слов, любая цена у фермера на овощи обоснована. Она не берется из головы, особенно с учетом, что чем выше ценник, тем меньше вероятности продать товар – народ сейчас небогато живет.

— Вот говорят, что в пандемию аграрии ценник подняли – надо их (фермеров – ред.) проучить. А кто мне заплатит за удобрения, за топливо, за транспорт? Больше всего затрат несет ведь производитель. Не торговая сеть, – убежден собеседник.

Он уверяет, что во всей этой ситуации именно «торгаши» замутили всю «бучу» с ограничением цен на плодоовощную продукцию и с запретом на вывоз капусты, лука и яблок.

На грани выживания

Фермер теперь боится, что ограничения на вывоз плодоовощной продукции распространят и на картофель с морковью – основной источник его дохода в этом году.

— Вообще, по республике, если взять где-то по нашим данным, 800 или 900 тысяч тонн картошки произведено в этом году. Представляете, сколько это? Я вам скажу: чтобы накормить до весны картофелем всю Витебскую область вместе с Витебском, нужно максимум 4 тысячи тонн. А куда остальное? – сказал Николай.

— Хорошо, что пока картошка идет. И покупает ее не только Россия – в целом на наш картофель за границей спрос неплохой. И мы получаем хоть какую-то выгоду, – добавляет овощевод.

Нынешним решением властей многие аграрии поставлены на грань выживания. Во всяком случае, так говорят они сами. Сетуют, что столь сложных условий работы никогда еще не было.

— Я с 1991 года фермерством занимаюсь. И столько катастрофической ситуации в аграрном секторе не было давно. Мы просто поставлены на грань выживания. Хочется подать документы на банкротство, потому что ничего, кроме затрат и потерь, мы в последнее время не имеем. Да и в целом ситуация с ценообразованием странная. Получается, что сдерживанием роста цен власть наносит себе же вред, вред экономике. С большей цены и с большей прибыли я плачу больше налога в казну, поднимаю зарплату работникам, – отмечает Николай.

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