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На Тайвань упал китайский шар-шпион

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  • 17.02.2023, 14:54
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На Тайвань упал китайский шар-шпион
Архивное фото AP

Аппарат нашли в месте, которое рассматривают как первую линию обороны в случае вторжения Китая.

На одном из островов Тайваня в четверг, 16 января, нашли китайский воздушный шар, который мог приземлиться из-за достижения максимальной высоты.

Об этом сообщает Associated Press.

Воздушный шар приземлился на одном из островов архипелага Мацу, который расположен неподалеку от побережья китайской провинции Фуцзянь. Именно этот архипелаг Тайвань рассматривает как первую линию обороны в случае вторжения Китая.

В Минобороны Тайваня отметили, что летательный аппарат перевозил оборудование, зарегистрированное на государственную компанию по производству электроники в северном городе Тайюань - Taiyuan Wireless First Factory Ltd..

В компании, в свою очередь, подтвердили, что предоставляли электронику Китайскому метеорологическому управлению. Однако там опровергают, что занимались строительством аэростата.

Представитель компании заявил, что найденный шар, вероятно, принадлежал к тем, которые ежедневно запускаются для мониторинга погоды, вероятно, он вылетел без фиксированного курса из прибрежного города Сямэнь.

Воздушный шар могу приземлиться из-за достижения максимальной высоты примерно в 30 тысяч метров, заявил он.

Как сообщал сайт Charter97.org, 4 февраля США сбили китайский воздушный шар, который мог использоваться для разведки.

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