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«Вагнер» капут

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  • Юрий Луценко
  • 17.02.2023, 14:55
  • 6,820
«Вагнер» капут
Юрий Луценко

ЧВК займется зачисткой российского населения?

Промежуточный результат боев за Бахмут: террористическая группировка «Вагнер» как серьезная военная сила – капут.

Из 50-тысячной вагнеровской группировки в секторе Соледар – Бахмут за январь – февраль уничтожено 14 тысяч и выбыло с ранениями 32 тысяч человек.

Как и полагается настоящим штурмовикам, теперь ЧВК займется зачисткой российского населения под стандарты фашизма.

Юрий Луценко, «Фейсбук»

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