«Вагнер» капут

«Вагнер» капут5
- Юрий Луценко
- 17.02.2023, 14:55
- 6,820
ЧВК займется зачисткой российского населения?
Промежуточный результат боев за Бахмут: террористическая группировка «Вагнер» как серьезная военная сила – капут.
Из 50-тысячной вагнеровской группировки в секторе Соледар – Бахмут за январь – февраль уничтожено 14 тысяч и выбыло с ранениями 32 тысяч человек.
Как и полагается настоящим штурмовикам, теперь ЧВК займется зачисткой российского населения под стандарты фашизма.
Юрий Луценко, «Фейсбук»