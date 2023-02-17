Белоруске в банке выдали фальшивые 50 долларов 9 17.02.2023, 14:55

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иллюстрационное фото

Как такое возможно.

Двадцатого декабря прошлого года в обменном пункте белорусского банка минчанка Ольга продавала валюту. Передала в кассу сотку «вечнозеленых», попросила разменять половину — ей выдали «зайцы» и 50 долларов сдачи. На следующий день девушка решила «обелорусить» и эту американскую купюру, но уже в другом банке. Кассир замешкалась, попросила подождать. А потом вместо денег к Ольге пришли сотрудники милиции. Оказалось, купюра фальшивая. Как такое вообще возможно, выяснял Onliner.

— Я разменяла 50 долларов из 100 долларов в банке N, но немного не рассчитала и на следующий день пошла менять выданные 50 долларов уже в другом обменнике. Отдала купюру, возникла пауза… Подходят парни в жилетах, шлемах, спрашивают: «Что, фальшивка?» Моя первая мысль: «Чего? Какая фальшивка, я ее вчера в банке получила». Было возмущение.

Купюру после получения я особо не рассматривала: знаете, как в банке, взял и положил в карман. Потом я попросила кассира хотя бы показать, в чем отличие: какие-то водяные знаки — на глаз ну не отличить. Милиция меня, слава богу, не записала в фальшивомонетчики, после инцидента завели дело, где я прохожу как свидетель.

Как сказали мне в милиции, скорее всего, это был человеческий фактор: одна кассирша недосмотрела, вторая же была внимательнее. И, как я поняла, это не из ряда вон выходящий случай, такое бывает. Но обидно, что мы, простые люди, ну никак не защищены. Несправедливо это, что банк не при делах. И все-таки что, по их логике, я должна была сделать, чтобы перестраховаться?

В милиции Ольге выдали справку, что деньги оказались фальшивыми, — с ней в теории можно обратиться в банк и получить настоящие 50 долларов. Почему в теории? Потому что в случае с Ольгой это не сработало.

— Мне очень обидно, что по вине банка я потеряла деньги. Либо девушка-кассир не поняла, что выдала мне фальшивую купюру, либо намеренно пыталась от нее избавиться. Я написала письмо в банк с требованием вернуть мои деньги. Мне пришел ответ, суть которого я так и не поняла: то ли я должна была сама распознать, что купюра фальшивая, то ли надо было комиссию возле обменника собирать, — продолжает Ольга.

Девушка обратилась с заявлением в главный офис банка, чтобы ей вернули 50 долларов, ведь те, что выдали, оказались поддельными. Вот как на него ответил банк:

«Заявления о недостаче, выявлении неплатежных банкнот и банкнот, имеющих явные признаки подделки, либо тех, подлинность которых вызывает сомнение, не подлежат удовлетворению, если наличные деньги не были пересчитаны клиентом в присутствии уполномоченного на это представителя банка. Соответственно, в момент получения денежной наличности в кассе банка клиенту необходимо пересчитать и проверить ее.

В банке не ведется покупюрный учет принимаемых и выдаваемых банкнот, соответственно, точно установить факт получения купюры, которая оказалась поддельной, не представляется возможным. Учитывая изложенное, в настоящее время банк не имеет законных оснований для удовлетворения вашего требования».

— Получается, что я сама виновата в том, что мне выдали фальшивую купюру? Написали, что я должна была ее проверить. Но каким образом это сделать, если визуально она ничем не отличается от оригинальной? Номер купюры переписывать или вызывать комиссию? — сетует женщина.

Юрист: «Факт выдачи фальшивой купюры работником банка необходимо доказать»

А ведь действительно: как быть простым гражданам, в арсенале которых нет ультрафиолетового детектора? Onliner обратился в тот самый банк с просьбой дать комментарий по поводу инцидента. Как только издание его получит, материал будет дополнен.

Пока же есть комментарий юриста на этот счет.

— Вероятность получения в банке поддельной (фальшивой) купюры крайне мала, — начинает юрист Татьяна Ревинская. — Безусловно, рекомендуется всегда проверять деньги непосредственно у кассы обменного пункта либо банкомата. Если возникли сомнения в подлинности купюры, необходимо незамедлительно привлечь кого-нибудь в качестве свидетеля (зафиксировать данный факт), вызвать милицию, которая затем по заявлению проведет расследование по факту обнаружения поддельных денег, либо обратиться к ответственному работнику обменного пункта, который, в свою очередь, должен вызвать работников милиции и осуществить необходимые действия в соответствии с внутренними инструкциями. Внутреннее разбирательство банка также будет проведено.

Применительно к банкоматам: они оснащены камерами, которые фиксируют факт выдачи денег. Впоследствии записи можно использовать в качестве вещественного доказательства. Если поддельная купюра обнаружена уже за пределами видимости камер банкомата или даже вне банка, нужно вернуться и зафиксировать номер устройства, которое выдало купюру. С этими данными нужно обратиться в банк.

Факт выдачи фальшивой купюры работником банка необходимо доказать. Такие умышленные действия работника банка, направленные на обман, могут быть квалифицированы как мошенничество — соответственно, последний при признании виновным обязан будет возместить причиненный ущерб.

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