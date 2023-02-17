Ученые рассказали, как у людей появились вьющиеся волосы и для чего они нужны 11 17.02.2023, 15:14

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Завитые кудри — черта, которой нет ни у одного другого млекопитающего.

Мы единственный вид приматов, у которых полностью отсутствует пушок, однако по какой-то необъяснимой причине у нас есть целый пучок волос, растущий в казалось бы случайных местах, в том числе и на макушке, пишет Science Alert.

Ученые до сих пор не понимают, почему это так, но, похоже, новое исследование подтверждает теорию о том, что наши волосы на голове в какой-то момент эволюционировали, чтобы помочь нам сохранить прохладу. Для нового эксперимента ученые использовали манекен, несколько париков из натуральных волос, а также комнату с климат-контролем.

На тепловой манекен надели парик и отправили кружить по камере с климат-контролем. Ученые обнаружили, что манекен поглощает намного меньше тепла с волосами, нежели когда он оставался лысым. Отметим, что исследователи протестировали таким образом несколько типов париков, в том числе с прямыми волосами, распущенными и собранными в хвост, а также тугими кудрями.

В конечном счете, ученые обнаружили, что туго завитые волосы лучше всего защищали манекен от «солнечного» излучения. По словам авторов исследования, полученные данные свидетельствуют о том, что волосы на голове эволюционировали в ответ на вертикальное положение нашего вида, а также наш более крупный мозг. Ученые предполагают, что появление, или сохранение, волос на голове, вероятно, привело к оптимальному балансу между максимальной потерей тепла на большой площади поверхности тела и минимизацией поступления солнечного тепла на большую площадь поверхности головы, непосредственно над нашим мозгом.

Завитые кудри — черта, которой нет ни у одного другого млекопитающего, а потому очевидно, что в нашей истории есть нечто такое, что заставило нас отдать предпочтение такому типу покрытия кожи головы. Ученые отмечают, что их исследование, по сути, является первым, которое сосредоточено на том, как волосы на голове влияют на общую тепловую нагрузку человека, а не только на реакцию тела на потоотделение.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что независимо от структуры, волосы представляют собой защитный барьер, который буквально позволяет нашему мозгу «не вскипеть» от жары. Однако в то же время ученые обнаружили, что кудрявые волосы более эффективно справляются с этой задачей. Вероятнее всего, это связано с тем, что они не лежат ровно, а потому не только защищают от «теплового перегрева», но и позволяют коже головы «дышать».

Отметим, что данное исследование еще не прошло рецензирование, но стало доступно на сервере предварительных публикаций. Ученые также отмечают, что в дальнейшем потребуется воспроизвести данный эксперимент на людях, чтобы окончательно расставить все точки над «і».

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