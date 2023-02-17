Белорус съел свой проездной на глазах кондуктора 5 17.02.2023, 15:27

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Стало известно, зачем.

На этой неделе на одном из слуцких маршрутов белорус съел свой проездной на глазах кондуктора.

Как это произошло, случчанка рассказала корреспонденту «Курьера».

Кондуктор Валентина Демидович в профессии уже 20 лет, поэтому легко распознает подделку. На днях проездной билет одного из пассажиров показался ей подозрительным. Она попросила показать документ поближе, и он оказался поддельным. Мужчина, на вид лет 45, вырвал проездной из рук кондуктора, запихнул в рот и съел.

На следующий день Валентине снова попался поддельный проездной. На этот раз его показала женщина, примерно такого же возраста, как и мужчина. Причем второй номер подделки оказался идентичным первой. Поэтому кондуктор предположила, что ее могли сделать на цветном ксероксе.

На этот раз Валентина смогла отобрать проездной у женщины и сообщила об этом начальству. Она добавила, что давно не встречала подделок, наверное, лет 10. И тогда их делали совсем молодые люди.

Сейчас кондуктор более тщательно проверяет документы, особенно если пассажир предъявляет в цветном футляре.

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