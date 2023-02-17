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Белорус съел свой проездной на глазах кондуктора

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  • 17.02.2023, 15:27
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Белорус съел свой проездной на глазах кондуктора

Стало известно, зачем.

На этой неделе на одном из слуцких маршрутов белорус съел свой проездной на глазах кондуктора.

Как это произошло, случчанка рассказала корреспонденту «Курьера».

Кондуктор Валентина Демидович в профессии уже 20 лет, поэтому легко распознает подделку. На днях проездной билет одного из пассажиров показался ей подозрительным. Она попросила показать документ поближе, и он оказался поддельным. Мужчина, на вид лет 45, вырвал проездной из рук кондуктора, запихнул в рот и съел.

На следующий день Валентине снова попался поддельный проездной. На этот раз его показала женщина, примерно такого же возраста, как и мужчина. Причем второй номер подделки оказался идентичным первой. Поэтому кондуктор предположила, что ее могли сделать на цветном ксероксе.

На этот раз Валентина смогла отобрать проездной у женщины и сообщила об этом начальству. Она добавила, что давно не встречала подделок, наверное, лет 10. И тогда их делали совсем молодые люди.

Сейчас кондуктор более тщательно проверяет документы, особенно если пассажир предъявляет в цветном футляре.

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