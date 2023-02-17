В Беларуси резко дорожает золото 3 17.02.2023, 15:36

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Цены вырастут сразу на 10%.

В Беларуси вырастут цены и на другие драгметаллы, скупаемые у населения.

Цены на драгоценные металлы при скупке у населения вырастут с 20 февраля, сообщает pravo.by.

За один грамм золота 950-й пробы заплатят 139 рублей (вместо 127). Изделие из золота более высокой пробы (958-й) будет стоить 140 рублей (вместо 128) за один грамм. Цены на платину и серебро тоже незначительно вырастут: платина будет стоить 74 рубля, серебро - 1,67 рубля.

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