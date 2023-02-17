Полотенце, картофель, баран или дрова: как Россия «благодарит» вдов оккупантов 4 17.02.2023, 15:47

1,296

А вот обещанные «гробовые» выплачивать не торопятся

В России за мобилизованных россиян дарят шубы, полотенца, баранов и дрова. В частности, такие «подарки» вручают семьям погибших на агрессивной войне России против Украины оккупантов.

А вот обещанные «гробовые» в размере 12 миллионов рублей выплачивать российские власти не торопятся, изыскивая всевозможные способы избежать выполнения взятых на себя обязательств. Об этом пишет «Крымский ветер».

«Полотенце, шуба, бараны, консервы и дрова за убитого сына. Так в России выражают благодарность семьям, чьи мужчины отправились воевать в Украину. Часто с такими инициативами выступают местные политики или волонтеры», - пишет паблик.

К примеру, в Курской области РФ на уровне одной из местных администраций решили поздравить матерей ликвидированных захватчиков с Днем матери. Глава Льговского района Курской области Сергей Коростелев лично ездил по домам «200-х», чтобы торжественно вручить им открытки и наборы полотенец.

В Татарстане же матерям «мобиков» в этот день вручали продуктовые пайки, в которые входили крупы, чай и конфеты.

На родине министра обороны РФ Сергея Шойгу, в Республике Тыва, на республиканском уровне объявили о выделении семьям мобилизованных по барану, «по мере необходимости» им пообещали выдавать овощи и муку.

«По линии минсельхозпрода принято решение о выделении семьям по одной голове барана, 50 килограммов муки, двух мешков картофеля и капусты по мере необходимости», - заявили в местном правительстве. Кроме того, фермерские хозяйства получат по одной тонне овса, если их главы были призваны на военную службу», - писали местные издания после объявления в РФ «частичной мобилизации» прошлой осенью.

Также некоторым семьям «мобиков» выдали дрова.

На Сахалине семьи мобилизованных также столкнулись с невиданной щедростью: их осчастливили рыбой в расчете по 5 кг на человека.

А вот с выплатой обещанных Путиным «гробовых» Россия не спешит.

«В России за смерть в бою против Украины президент обещал выплачивать свыше 12 млн рублей. Но государство не очень охотно выплачивает компенсации за погибших. Иногда даже не выдают денег на погребение», - пишет «Крымский ветер».

Чтобы сэкономить деньги, которых на семьи почти 150 тысяч ликвидированных оккупантов не напасешься, в РФ прибегают к различным хитростям. Чаще всего, «денацифицированных» в Украине захватчиков записывают в «пропавшие без вести», а им никакие компенсации не положены.

Не положены они и семьям ликвидированных боевиков в так называемых «ДНР» и «ЛНР», которые Россия объявила своими территориями. Так называемые волонтеры иногда собирают для них деньги, чаще всего речь идет о 5 или 10 тысячах рублей, с которыми вдов и матерей оккупантов заставляют фотографироваться.

Либо же с помпой вручают неденежные подарки - вроде шуб, ролики со счастливыми обладательницами которых недавно наводнили сеть. Организовала этот «аукцион невиданной щедрости» жена террориста Игоря Гиркина.

Впрочем, обмену мужей и сыновей на меховые изделия вдовы и матери оккупантов радовались не долго: по признанию одной из участниц такого видео, шубы у них отобрали сразу после того, как выключились камеры.

Напомним, ранее стало известно, что на родине Шойгу семье погибшего «мобика» выдали компенсацию дровами. Об этом сообщила пресс-служба местного минлесхоза.

Чиновники выразили соболезнования семье ликвидированного оккупанта Саяна Монгуша, которому министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва были выделены дрова. Во сколько кубов дров оценивают в Тыве человеческую жизнь, в сообщении не уточнили.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».