Фейгин: Война состарила Путина, его хотят устранить 17.02.2023, 15:55

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С главой РФ произошли разительные перемены.

Война против Украины состарила главу России Владимира Путина. Его риторика безнадежно устарела, он пытается вести себя как Сталин, но подобных возможностей у Путина нет.

Такое мнение в эксклюзивном интервью obozrevatel.com высказал российский правозащитник Марк Фейгин. «Путин уже совсем другой», – констатировал он.

Правозащитник обратил внимание на то, как изменился российский диктатор за последний год. Причем, не столько внешне, сколько внутренне. Его риторика стала безнадежно устаревшей.

«Знаете, война его состарила. Вроде как всего год, сейчас он приближается к своему официальному 71-летию, а выглядит он уже как зажившийся человек. Он уже 23 года при власти, уже пора», – заметил он.

«Он еще сопротивляется, пытается что-то из себя изображать, но морально-политически он уже пережиток середины ХХ века, который даже выглядит неуместно со всеми своими заявлениями, кривляниями, со всей своей ложной патетикой. Сам он ни во что не верит. Это человек, который гедонистически наслаждается жизнью и стремится вести себя как Сталин, но сталинских возможностей у него нет», – заявил оппозиционер.

Фейгин также констатировал, что из-за развязанной в Украине войны Путин понес огромные имиджевые потери «на внешнем контуре».

«Из регионального геополитического лидера превратился в одного из геополитических лидеров евразийского пространства. Он еще не полностью утратил этот статус, но теперь он делит его с Китаем, с Западом, с Турцией. А раньше он был монопольный игрок. Во всяком случае, претендовал на эту роль, и мало кто бросал ему вызов», – сказал правозащитник.

Более того, по его мнению, сегодня Путин превратился в человека, которому все желают смерти. «Из в общем-то терпимого лидера страны, с которой приходится считаться, он превратился в человека, которого все хотят убить. В пределе его хотят устранить физически, потому что он мешает всем, он нагадил всем», – заявил оппозиционер.

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