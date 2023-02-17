«Я этого от всего сердца хочу»: Максим Галкин со сцены поддержал целостность Украины 2 17.02.2023, 16:08

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Видео этого момента попало в сеть и уже собрало почти 1,5 миллиона просмотров.

Популярный российский юморист Максим Галкин, который со сцены в Дубае сказал «Героям слава», во время недавнего концерта пожелал Украине сохранить целостность и независимость. Пародист отметил, что хочет этого от всего сердца.

Видео этого момента попало в сеть и уже собрало почти полтора миллиона просмотров в TikTok. В кадре Галкин смеется с извращенной логики россиян, которые думают, что за свою антивоенную позицию он получает деньги, пишет «Апостроф».

«Они считают, что я получал средства за свою антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой, независимой – это только за деньги такое можно желать. То есть то, что я этого от сердца хочу, им в голову не приходит, представляете. Ну такая извращенная логика. Ну дай Бог им всем здоровья. Ну не всем, ну, почти всем», - сказал со сцены российский шоумен.

Также пародист заявил, что в России к нему «прикопались» еще в 2019 году, когда узнали, что известный украинский юморист Владимир Зеленский стал президентом Украины.

- Казалось бы. Я, как и многие выступили против войны, это нормальное состояние. Чего они ко мне так прикопались? А я вам скажу. Они ко мне давно прикопались. Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совсем иначе смотреть. Я вам клянусь. Я это чувствовал.Типа: "Ты, что с*ка, тоже собрался?". Вот прямо так, - пошутил Галкин.

Максим Галкин - один из немногих российских звезд, кто после начала полномасштабного вторжения РФ поддерживает Украину и называет войну - войной. Юморист с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из страны-оккупанта в Израиль, после чего в России был признан «иностранным агентом». В соцсетях шоумен показывает россиянам последствия ракетного террора РФ в Украине.

Недавно Максим Галкин опубликовал фото маленькой девочки, которую родители привезли на заправку, чтобы подключить к электросети ее ингалятор. «Россия продолжает бить по критически важной инфраструктуре Украины, лишая простых людей электричества, тепла и воды. Это вся жизнь. Не отмыться», - написал он.

В апреле Максим Галкин эмоционально осудил обстрел Одессы. Тогда российский юморист впервые открыто заговорил о военных преступлениях своей страны.

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