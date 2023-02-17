Переход «Кукурыки-Козловичи» на границе с Беларусью закрывать не будут

Переход «Кукурыки-Козловичи» на границе с Беларусью закрывать не будут3
- 17.02.2023, 16:10
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Об этом заявил замминистр инфраструктуры Польши.
Польско-белорусский пограничный переход «Кукурыки-Козловичи» не будет закрыт.
Такое заявление сделал заместитель министра инфраструктуры Рафал Вебер на встрече с членами Национальной Ассоциации польских перевозчиков из Бяла-Подляска, сообщает slowopodlasia.pl.
«Мы можем быть спокойны за свою работу», - успокаивает Марцин Потапчук, член правления и казначей Национальной Ассоциации перевозчиков в Бяла-Подляске.
Ранее, как писал сайт Charter97.org, был закрыт польский пункт пропуска «Бобровники».
Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.