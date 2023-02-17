Что не так с ПВО в Москве: анализ военного эксперта 2 17.02.2023, 16:19

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В Москве на крышах административных зданий стали размещать комплексы С-400.

В столице России помимо уже отметившихся ЗРПК Панцирь-С1 на крышах административных зданий, стали размещать комплексы С-400. Размещение это, мягко говоря, вызывает много вопросов, которые мне уже успели задать, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Дело в том, что комплексы С-400 размещают непосредственно в самом городе, но в северном и южном секторе по красной линии, как я указал. В свою очередь, ЗРПК Панцирь-С1 размещены компактно по зоне Садового кольца - синяя линия на карте. То есть, акцент сделан на защите центра, что логично. Но есть нюанс.

С первого взгляда вполне таки логичная схема эшелонированной обороны Москвы, но возникает вопрос, а кто прикрывает сами С-400? Напомню, что ЗРС С-400 это комплексы большого радиуса действия и они предназначены для перехвата объектов определённого, весьма не малого габарита.

Для перехвата же малогабаритных объектов, например, БПЛА, применяются именно комплексы малого радиуса действия. Но при нынешней схеме, выходит, что С-400 оказываются в Москве неприкрытыми от ударов именно малогабаритных объектов, ведь малый эшелон внутри зоны.

Казалось бы, по логике вещей, комплексы малого радиуса действия должны были бы находится рядом с ЗРС С-400, либо, как вариант, по линии МКАД - чёрная линия. Но их там нет!

Сейчас мне напишут - не указывай врагу на его ошибки, исправят же и понатыкают там свои «Панцири»! Но, опять-таки, нет, не понатыкают.

Дело в том, что данный факт размещения ПВО в Москве лишь подтверждает тот факт, что у российской армии острый дефицит комплексов эшелона малого радиуса действия и она полноценно не может сформировать эшелон прикрытия для своих дальнобойных ЗРК.

Если говорить о защите российского ВП от малоразмерных объектов, то из современных комплексов у неё для этого есть ЗРК Торм-М2 и ЗРПК Панцирь-С1.

ЗРК Торм-М2 (эффективный радиус охвата 12 км), произведённы - 132 ед.

ЗРПК Панцирь-С1 (эффективный радиус охвата 15 км) произведённые - 116.

За время войны в Украине российская армия потеряла уничтоженными, повреждёнными и затрофеенными 14 ЗРК Тор-М1/2 и 12 ЗРПК Панцырь-С1. Согласно данным Генштаба ВСУ потери составляют более 30 ЗРК Тор-М1/2 и 33 ЗРПК Панцырь-С1.

При этом большинство комплексов МРД сконцентрированы сейчас в зоне БД в Украине, для прикрытия позиций РОВ от ударов авиации и не только авиации ВСУ на Донбасском и Южном плацдармах, что делает тотально незащищённым ВП России от воздействия малоразмерных объектов.

Зачем вам в современной войне комплексы, бьющие на сотни километров, но которые не видят объекты, способные эти комплексы крошить на капусту? При этом, создавать в нужном количестве защиту этих комплексов вы не способны. Почему?

Потому, что технически и технологически Россия отсталая страна и ей проще создавать комплекс определяющий объект в пространстве длиной 15 метров, чем комплекс распознающий объект менее метра. Отсталость и деградация, а так же полное бессилие - вот лучшая характеристика ПВО ВС РФ.

Теперь, когда заходит речь о защите Москвы, они вынуждены выбирать, или создавать внешнее кольцо защиты для комплексов большого радиуса действия, но рисковать центром, или повысить защиту центра столицы, оставив комплексы С-400 как... ну, как живой щит. А всё потому, что на то и другое ЗРПК не хватает.

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