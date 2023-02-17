Ученые: У Японии появится 7000 новых и ранее неизвестных островов 2 17.02.2023, 16:24

В последний раз Япония пересчитывала свои острова еще в 1987 году.

Тогда подсчет проводился Береговой охраной Японии — в статистике учитывались лишь острова с окружностью не менее 100 метров, пишет Kyodo News (перевод - «Фокус»).

Тогда сотрудники Береговой охраны буквально вручную пересчитывали все японские острова — для этого они использовали базовую технологию, которая часто ошибочно идентифицировала группы небольших островов как один остров. Кроме того в подсчете не учитывались сотни островов, которые находятся в озерах или реках. Также в статистике не были учтены речные песчаные отмели, которые Конвенция ООН по морскому праву теперь признает островами.

Однако даже это еще не все, последний раз подсчет японских островов проводился 35 лет назад, за это время вулканическая активность привела к созданию большого количества островов. Все это подтолкнуло местные власти Японии провести актуальную «перепись островов».

На этот раз подсчетом островов займутся не сотрудники Береговой охраны, а географы, которые используют для «переписи» новейшие технологии. По словам местных властей, понимание точного количества островов является важным административным вопросом, связанным с национальными интересами.

На этот раз географы использовали для пересчета передовые картографические технологии и сделали перекрестные ссылки с прошлыми аэрофотоснимками. Как и в исследовании 1987 года в подсчете не учитывались острова с окружностью менее 100 метров.

Пока подсчет японских островов все еще продолжается, а потому конечная цифра может измениться, однако по предварительным данным географов, ожидается, что у Японии появится около 7 тысяч новых островов. Для сравнения в 1987 году их насчитали всего 6 852, однако теперь ожидается, что их количество увеличиться до 14 125 островов. Окончательная цифра будет озвучена в марте 2023 года.

Впрочем несмотря на огромное увеличение количества островов, открытие 7 000 ранее неизвестных участков земли, увы, вряд ли изменит размер территории Японии или ее вод.

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