Комбат батальона «Волат» полка Калиновского на фронте в Украине 2 17.02.2023, 16:36

4,188

Фотофакт.

Белорусские добровольцы воюют в самых горячих точках в Украине. Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского поделилась фотографией командира батальона «Волат» полка Калиновского Яна «Беларуса» Мельникова.

«Сильный и свободный, как будущая Беларусь, за которую он сражается», - подписала фото пресс-служба.

Ранее в интервью сайту Charter97.org Ян Мельников заявил, что полк Калиновского — это страшный сон для Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».