Комбат батальона «Волат» полка Калиновского на фронте в Украине

Комбат батальона «Волат» полка Калиновского на фронте в Украине2
- 17.02.2023, 16:36
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Фотофакт.
Белорусские добровольцы воюют в самых горячих точках в Украине. Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского поделилась фотографией командира батальона «Волат» полка Калиновского Яна «Беларуса» Мельникова.
«Сильный и свободный, как будущая Беларусь, за которую он сражается», - подписала фото пресс-служба.
Ранее в интервью сайту Charter97.org Ян Мельников заявил, что полк Калиновского — это страшный сон для Лукашенко.