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Комбат батальона «Волат» полка Калиновского на фронте в Украине

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  • 17.02.2023, 16:36
  • 4,188
Комбат батальона «Волат» полка Калиновского на фронте в Украине

Фотофакт.

Белорусские добровольцы воюют в самых горячих точках в Украине. Пресс-служба полка имени Кастуся Калиновского поделилась фотографией командира батальона «Волат» полка Калиновского Яна «Беларуса» Мельникова.

«Сильный и свободный, как будущая Беларусь, за которую он сражается», - подписала фото пресс-служба.

Ранее в интервью сайту Charter97.org Ян Мельников заявил, что полк Калиновского — это страшный сон для Лукашенко.

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