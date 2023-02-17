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Белорус сдал в ломбард бижутерию под видом золота

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  • 17.02.2023, 16:57
  • 3,424
Белорус сдал в ломбард бижутерию под видом золота

Но что-то пошло не по плану.

В один из городских ломбардов Барановичей житель Минска принес цепочку, утверждая, что она золотая, сообщает «Наш край».

В подтверждение своих слов он попросил обратить внимание на замочек, где была выгравирована проба драгметалла.

Работники приняли украшение, выдав мужчине за него 900 рублей. Однако позже выяснилось, что золотым в нем был только замочек с гравировкой, вся цепь оказалась выполненной из простого металла.

Так как при оформлении сделки мужчина предоставлял свои паспортные данные, то установить его личность не составило труда.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса Беларуси.

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