Белорус сдал в ломбард бижутерию под видом золота

Белорус сдал в ломбард бижутерию под видом золота5
- 17.02.2023, 16:57
- 3,424
Но что-то пошло не по плану.
В один из городских ломбардов Барановичей житель Минска принес цепочку, утверждая, что она золотая, сообщает «Наш край».
В подтверждение своих слов он попросил обратить внимание на замочек, где была выгравирована проба драгметалла.
Работники приняли украшение, выдав мужчине за него 900 рублей. Однако позже выяснилось, что золотым в нем был только замочек с гравировкой, вся цепь оказалась выполненной из простого металла.
Так как при оформлении сделки мужчина предоставлял свои паспортные данные, то установить его личность не составило труда.
В отношении минчанина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса Беларуси.