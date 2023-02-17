На Беларусь идет активный циклон
- 17.02.2023, 17:16
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Какую погоду ожидать на выходных.
На погоду в Беларуси на выходных, 18-19 февраля, повлияет активный циклон, центр которого смещается со Швеции. Синоптики рассказали, что принесут его атмосферные фронты.
Погода в Беларуси на 18 февраля
В субботу, 18 февраля, центр циклона будет смещаться со Швеции на Эстонию. На погоду в Беларуси повлияют его атмосферные фронты. Белгидромет спрогнозировал на большей части территории страны снег, мокрый снег и дождь.
А ночью по северо-восточной половине республики ожидают сильный снег и метель. В отдельных районах прогнозируют гололед, а местами на дорогах гололедица.
Что касается ветра, то он будет южный с переходом на западный порывистый, а во многих районах сильный порывистый.
Температуру же ночью обещают от -5°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны. Днем 0..+5°С, а по югу Беларуси — до +7°С.
Погода в Беларуси на воскресенье 19 февраля
А уже в воскресенье, 19 февраля, Беларусь окажется в тыловой части циклона, который уйдет на Центральные районы Европейской России.
Временами будут идти снег, мокрый снег или метель. Ветер обещают западный, северо-западный на большей части территории сильный порывистый.
Ночью температура воздуха составит от -3 до +2°С, а днем прогнозируют -2..+4°С.