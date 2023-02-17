Как страну всколыхнули «Марши рассерженных белорусов» 17.02.2023, 17:18

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Полина Шарендо-Панасюк

Акции начались ровно шесть лет назад - 17 февраля 2017 года.

В 2017-ом году белорусские города всколыхнули массовые народные протесты, которых не знали с 1990-х годов.

Как написал в «Фейсбуке» журналист из Бреста Алесь Левчук:

- Сегодня шесть лет как начались протесты нетунеядцев. Интересный снимок «Радыё Рацыя»: Полина Шарендо-Панасюк выступает, Екатерина Андреева ведет стрим, это видимо был ее первый стрим на «Белсате». Как же трагически сложились судьбы этих людей!

Отметим, что активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк находится в плену у лукашистов уже более двух лет. Сейчас политзаключенная отбывает незаконное наказание в исправительной колонии №24 (Заречье).

13 июля 2022 года судья Олег Хорошко назначил журналистке Екатерине Андреевой восемь лет колонии в условиях усиленного режима. Суд проходил в закрытом режиме. Ее обвинили в «измене государству».

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