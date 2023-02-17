Гиркин обозвал Шойгу «фанерным маршалом» 1 17.02.2023, 17:31

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У военного преступника есть претензии и к Путину.

Из-за конфликта Минобороны РФ с ЧВК «Вагнер» проваливается российское наступление на Бахмут. Армия полностью перекрыла снабжение данной группировки боеприпасами.

Пост об этом утром 17 февраля опубликовал в Telegram российский военный преступник, диверсант Игорь Гиркин (Стрелков).

«Это ни разу не смешно, а очень грустно. Ни о каком продолжении наступательных действий в подобной ситуации речи идти не может. Дай бог достигнутые позиции удержать за счет внутренних резервов», - написал Стрелков.

Он уточнил, что в нынешнем положении дел «полное овладение» Бахмутом не представляется возможным - о нем «можно смело забывать».

Он подозревает, что в самое ближайшее время ВСУ воспользуются плачевным положением «Вагнера» и пойдут в контрнаступление.

Стрелков обвинил министра обороны РФ Сергея Шойгу, которого называет «фанерным маршалом», в том, что тот ради своих амбиций ухудшает положение РФ на фронте. С его слов, итогом этой ситуации станет полное переподчинение ЧВК «Вагнер» Минобороны РФ.

Высказал он претензии и непосредственно диктатору РФ Владимиру Путину. Стрелков заподозрил, что глава РФ вообще оторван от реальности и перестал что-то решать в России.

«По мере разрастания конфликта Шойгу - Пригожин внутриполитическая ситуация в РФ продолжает накаляться в связи с полным самоустранением президента от обязанностей Верховного главнокомандующего и, возможно, не только от них», - написал военный преступник.

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