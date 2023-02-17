Возле Гомеля такси с пассажиром провалилось под лед
- 17.02.2023, 17:52
Буквально неделю назад в городе было похожее ДТП.
Недалеко от деревни Шарпиловка такси выехало на потопленную паводком и замерзшую территорию и оказалось под коркой льда. На момент происшествия в салоне находились два человека — они самостоятельно выбрались из авто и не пострадали. Работники МЧС оказали помощь в извлечении машины, сообщает Onliner.
Похожее ДТП произошло 8 февраля в Гомеле — такси с пассажиром выехало на подтопленную паводком территорию, на которой уже успел образоваться лед. В какой-то момент машина провалилась под лед.