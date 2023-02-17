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Возле Гомеля такси с пассажиром провалилось под лед

  • 17.02.2023, 17:52
Возле Гомеля такси с пассажиром провалилось под лед

Буквально неделю назад в городе было похожее ДТП.

Недалеко от деревни Шарпиловка такси выехало на потопленную паводком и замерзшую территорию и оказалось под коркой льда. На момент происшествия в салоне находились два человека  — они самостоятельно выбрались из авто и не пострадали. Работники МЧС оказали помощь в извлечении машины, сообщает Onliner.

Похожее ДТП произошло 8 февраля в Гомеле — такси с пассажиром выехало на подтопленную паводком территорию, на которой уже успел образоваться лед. В какой-то момент машина провалилась под лед.

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